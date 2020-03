4 fatos que o torcedor do Corinthians deseja para que seu time volte melhor após a pausa

​O ​Corinthians, sem dúvida alguma, é uma das decepções do futebol brasileiro neste início de temporada. Eliminado logo em seu primeiro mata-mata da pré-Libertadores, o Timão ainda amarga uma campanha pífia no Campeonato Paulista (duas vitórias em dez jogos), que o deixa praticamente fora das quartas de final (se é que a competição será retomada). Com a parada do calendário por conta da pandemia de coronavírus, há muito o que melhorar, e ao menos quatro situações têm que ser destacadas. Vamos a elas?

Crescimento de Luan

Principal contratação do clube para 2020, o meia-atacante não engrenou. Torcedor assumido do clube, o atleta precisa incorporar sua condição de protagonista. Diante do que se vê, ele é o único capaz de, em forma e com vontade, levar a equipe adiante.

A volta de Ramiro

Por incrível que possa parecer, foi com a presença do meio-campista que o time viveu seu melhor momento em 2020. No entanto, sua saída por lesão coincidiu com a queda de desempenho. Se ele renderá novamente, não se sabe. Mas se deu certo uma vez, pode dar novamente.

A redenção de Tiago Nunes

Tiago Nunes foi tratado como “a bola da vez” no mercado de técnicos por conta de seu trabalho à frente do Athletico-PR. Porém, parece ainda não ter caído na realidade do que é treinar o Corinthians. Suas entrevistas não convencem, e as convicções já não se mostram tão presentes. É hora dele aparecer definitivamente.

A melhora de peças-chave

Jogadores como o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, por exemplo, nem de longe vivem o melhor momento. E o Corinthians precisa deles. São líderes e multicampeões que fazem a diferença em horas decisivas.