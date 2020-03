4 fatos que o torcedor do Flamengo deseja para que seu time volte melhor após a pausa

O futebol ‘parou’ diante da pandemia de coronavírus e ainda não tem data para voltar, mas é preciso manter o planejamento em dia e ficar pronto para o iminente recomeço de 2020. Em outro patamar, o ​Flamengo também suspendeu boa parte dos treinos, atividades e demais compromissos, e espera uma mudança no panorama global para retornar 100% aos trabalhos. O retorno ainda pode estar distante e acontecimentos, especialmente internos, podem ‘mudar’ a situação do Rubro-negro para melhor ou para pior. Assim, listamos 4 fatos que podem deixar os flamenguistas ainda mais felizes e sorridentes quando a bola voltar a rolar.

“Fico” de Jorge Jesus

Sem dúvidas, o Flamengo evoluiu absurdamente após a chegada do português Jorge Jesus. O Mister é o principal nome dessa revolução do futebol apresentado pela equipe e a sua demora em aceitar uma renovação tem tirado o sono dos rubro-negros. O coronavírus deixou tudo em aberto e meio ‘cinza’, porém, o anúncio de uma eventual expansão contratual deixaria o mundo flamenguista muito mais colorido.

Substituto para Rafinha

Rafinha é uma das chaves do sucesso do Flamengo e a sua presença em campo é um diferencial positivo para o forte elenco rubro-negro. Porém, o lateral-direito não tem um reserva imediato e de confiança, o que deixa a posição como a mais carente do plantel. A expectativa por uma boa alternativa é grande e necessária. O clube sondou alguns nomes, mas não avançou em nenhuma negociação e tem “empurrado” como pode com João Lucas e Berrío. A oficialização de um atleta para a posição tiraria esse peso das costas do camisa 13 e deixaria os torcedores mais tranquilos.

Regularidade de Gerson

O coringa Gerson caiu como uma luva no Flamengo, mas o meia caiu significativamente nos últimos meses e os mais atentos vão perceber a queda gradual, com picos de oscilação, do camisa 8. O atleta veio de um longo período sem férias e estava claramente “sem pernas” no final da temporada passada, mas a falta de atenção e os erros bobos têm se tornado cada vez mais comuns. O atleta deve colocar a cabeça no lugar e manter o foco para voltar a ter o desempenho de seus primeiros meses no Mais Querido.

Segue o jogo…

O Flamengo precisa amarrar alguns pontos que ainda não foram totalmente fechados. Contudo, não há muito mais o que pedir, com os últimos títulos estaduais, nacionais e internacionais, e o alto desempenho da agremiação. Deste modo, os flamenguistas esperam que ‘tudo’ continue como está e melhore pontualmente no entrosamento do sistema defensivo, na carência da lateral direita e no ‘fico’ de Jesus.