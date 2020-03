4 fatos que o torcedor do Fluminense deseja para que seu time volte melhor após a pausa

​Melhor campanha geral do Carioca, porém eliminado na primeira fase da Sul-Americana e em apuros na terceira rodada da Copa do Brasil. O início de temporada do ​Fluminense é marcado pelos extremos e, apesar dos muitos gols anotados, deixa um ‘gosto amargo’ em seu torcedor pelas falhas/más atuações nos jogos mais importantes do primeiro trimestre de 2020. O que a equipe pode fazer para voltar melhor após a retomada do calendário? Listamos 4 fatores que o Tricolor das Laranjeiras precisa fazer/evoluir daqui pra frente.

1. Dupla de volantes mais leve/móvel

A principal missão de Odair para o período de paralisação no calendário será projetar um meio de campo mais móvel, menos engessado. Henrique e Hudson começaram a temporada como titulares, dupla experiente e de boa qualidade técnica, porém pesada e de pouca aproximação ofensiva. Com Hudson e Yago, o time ganhou mais mobilidade, mas ainda longe do ideal. Uma alternativa é testar os jovens André e Calegari, joias da base tricolor.

2. Contratação de um zagueiro

Neste exato momento da temporada, o Tricolor Carioca conta apenas com três zagueiros à disposição: Nino, Matheus Ferraz e Luccas Claro. Digão e Frazan estão lesionados, sendo que o segundo ficará um longo período inativo. Em número e por características de jogo, trata-se de um corpo de defensores insuficiente pensando na longa temporada nacional, especialmente se pensarmos em Brasileirão.

3. Envolvimento de Ganso no plano de jogo

Ganso representa o maior salário do atual elenco tricolor, mas não apenas por isso precisa ser mais envolvido por Odair Hellmann. Trata-se de um jogador de visão de jogo apuradíssima, que sabe dar o ‘passe diferente’ e com enorme capacidade e qualidade para clarear jogadas. Não está sendo bem aproveitado pela atual comissão técnica, muito em função do bom início de ano do veterano Nenê, artilheiro da equipe.

​4. Autonomia para Marcos Paulo

O jovem de 19 anos é mais uma das incríveis ‘produções’ de Xerém. Tem potencial para evoluir muito mais, mas já mostrou ser diferenciado, não à toa atrai holofotes de ​gigantes da Europa. É primordial que o Fluminense aproveite o máximo do garoto enquanto ele seguir nas Laranjeiras. Isso significa, é claro, utilizá-lo nas funções em que rende melhor: centralizado atrás do camisa 9 ou como segundo atacante. Fincá-lo na ponta é um desperdício tremendo.

