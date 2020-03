4 fatos que o torcedor do Grêmio deseja para que seu time volte melhor após a pausa

​O futebol do ​Grêmio em 2020 é bastante inconsistente. No Campeonato Gaúcho, competição em que foi derrotado pelo Caxias na final do primeiro turno, teve uma partida inteira (contra o Esportivo) e meio tempo (no Gre-Nal) com apresentações interessantes. Na Libertadores, depois de uma estreia segura fora de casa frente ao América de Cali, apresentou dificuldades diante do Inter e não saiu do empate sem gols na Arena. Pois com a paralisação do calendário por conta da pandemia de coronavírus, a esperança é de que a retomada se dê em outro nível, com ao menos quatro fatos se tornando realidade no momento em que a bola voltar a rolar. Vamos a eles.

1 – Jean Pyerre 100%

O Grêmio sofre sem o seu articulador. O esquema com três volantes já se mostrou infrutífero, e Thiago Neves ainda é apenas uma esperança. Ou seja, está nas mãos de Jean Pyerre a oportunidade de garantir o equilíbrio à equipe e um sopro de qualidade na armação de jogadas. Mas, é claro, ele precisa estar 100%.

2 – Melhora na preparação física

O grupo do Grêmio como um todo está mal fisicamente. Inclusive, se viu no último Gre-Nal a diferença de fôlego entre as duas equipes. Enquanto o Colorado sobrou, o Tricolor se arrastou em boa parte do segundo tempo. Depois de chegar em meio à pré-temporada vindo da Tailândia, o preparador Márcio Meira precisa dar um jeito.

3 – Retomada da dupla de zaga

Se existe algo que parece intocável no Grêmio, é a dupla de zaga. Pois Geromel e Kannemann ainda não atuaram juntos em 2020. Que isso possa acontecer quando as competições forem retomadas, mesmo que David Braz tenha dado conta do recado.

4 – Nova ida ao mercado

Eventuais reforços, principalmente para a Libertadores, só poderão ser inscritos a partir das oitavas de final, mas o pouco que transcorreu do ano já comprovou as carências do grupo do Grêmio, mesmo que a direção diga o contrário. Falta mais um centroavante, falta mais um meio-campista. No mínimo. Quem sabe a parada no futebol não dê opções que os dirigentes, talvez, nem tenham conhecimento.