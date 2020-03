4 motivos para se acreditar que o PSG vai conseguir a virada contra o Borussia

​Nesta quarta-feira, o futuro de Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund na ​Liga dos Campeões da Europa estará em jogo. Pela rodada de volta das oitavas de final, as duas equipes se enfrentam no Parque dos Príncipes, em Paris. Depois de perder por 2 a 1 na Alemanha, a equipe francesa precisará reverter o panorama se quiser a avançar. E terá que fazer isso com portões fechados, uma vez que, por conta do surto de coronavírus, foi decretado que a partida será realizada sem a presença de torcida. Mesmo assim, existem ao menos quatro motivos para se acreditar que ​Neymar e companhia conseguirão a remontada.

Tática de Thomas Tuchel

No duelo de ida, o treinador do PSG praticamente inventou um esquema com três zagueiros. Dessa vez, deve formar sua linha defensiva com quatro jogadores (Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat), esquema com o qual o time está mais acostumado.

Placar mínimo

Por ter marcado gol fora de casa, o time de Paris precisa de uma vitória simples, desde que não sofra gol. Para um elenco de estrelas, esta não é uma tarefa das mais difíceis.

A chance de Neymar

Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain justamente para fazer a diferença na Champions League. Pois, se nos anos anteriores isso não foi uma realidade, talvez esta seja a última chance de o brasileiro mostrar a que veio, já que o papo sobre transferência voltou com força.

Obrigação

Eliminar um rival que tem uma das sensações da Europa no momento (Haaland) pode ser o pulo do gato para o PSG. E vamos combinar: por conta do investimento feito a cada temporada, não se espera menos da equipe francesa. Os jogadores, ao que tudo indica, têm esta consciência.