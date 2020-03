4 pontos para o palmeirense ficar de olho na partida contra o Tigre (ARG)

​Nesta quarta-feira (4), o Palmeiras vai à Buenos Aires para ​encarar o Tigre (ARG), duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2020. Apesar de não ser das estreias mais desafiadoras tecnicamente – o time paulista tem muito mais qualidade individual/coletiva em relação ao rival -, há alguns fatores que podem ‘enroscar’ o debute alviverde na competição. Levantamos quatro pontos que o torcedor palmeirense deve ficar de olho nesta partida:

1. Catimba argentina

Estamos falando de um adversário argentino, jogando em um estádio acanhado, em um duelo de ​Libertadores. Em contextos como esse – especialmente onde há uma superioridade técnica evidente por parte do time visitante -, os ‘hermanos’ costumam tentar igualar as coisas no grito, na força e no mental. Será um bom teste à maturidade deste elenco alviverde.

2. Felipe Melo de zagueiro

Recuado por Vanderlei Luxemburgo, o camisa 30 tem cumprido bem a função de zagueiro. Sua visão/leitura de jogo e capacidade de antecipar jogadas colaboraram para o bom encaixe. No entanto, é bem mais lento se comparado ao seu companheiro de setor, Gustavo Gómez. Contra um ataque veloz como o do Tigre, pode acabar sofrendo um pouco mais.

3. Lateral direita ‘improvisada’

Ainda sem poder contar com Marcos Rocha e Mayke – ambos lesionados -, o Verdão vai, mais uma vez, com o jovem Gabriel Menino de lateral-direito. Até aqui, o cria da base alviverde não comprometeu quando testado durante o Campeonato Paulista, mas seu setor certamente será mais explorado pelos atacantes rivais por orientação da comissão técnica.

4. Emanuel Dening

Trata-se do jogador mais criativo e perigoso do atual elenco do Tigre, autor de seis gols do time no Argentino. Esteve recentemente no futebol europeu, mais precisamente no Malatyaspor, da Turquia. Costuma atuar pela ponta direita, mas pode fazer todas as funções da linha de frente.

