5 contratações na história do Cruzeiro que geraram expectativas e decepcionaram

O ​Cruzeiro praticamente não acertou na temporada passada, mas os equívocos não representam apenas o desastroso 2019. A Raposa, no geral, foi bem em seus 99 anos de existência, porém, já cometeu muitos equívocos e investimentos arriscados. Confira!

Duvier Riascos

O colombiano Riascos chegou ao Cruzeiro em 2015, cotado para suprir as saídas de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, mas o futebol apresentado foi muito aquém do esperado e logo o atacante deixou a Raposa. A única “marca” deixada pelo jogador foi das polêmicas declarações e das más atuações.

Edmundo

O “Animal” chegou ao Cruzeiro em 2001, com grandes expectativas e muita moral, no entanto, o goleador não deu certo e deixou o Cabuloso com apenas 15 partidas disputadas e 6 gols marcados. A relação entre clube e jogador nunca foi das melhores e se tornou insustentável após Edmundo perder um pênalti de forma ‘pífia’ contra o ​Vasco.

Pedro Ken

Pedro Ken desembarcou em Minas Gerais após ter grande destaque no Coritiba e aparecer para o futebol brasileiro como uma grande promessa. Porém, o meio-campista nunca conseguiu se consolidar e passou a maior parte do tempo entre o banco de reservas e empréstimos em seus cinco anos no Cruzeiro.

Rivaldo

Craque, Rivaldo chegou ao Cruzeiro em 2004 e voltou os olhares do mundo para o Cruzeiro. Entretanto, o monstro não conseguiu apresentar o mesmo futebol dos tempos de Milan e Barcelona e acabou deixando a equipe celeste como uma das maiores decepções da história do clube, tendo disputado 11 jogos e marcado dois gols.

Júlio Baptista

O meia-atacante Júlio Baptista foi contratado pelo Cruzeiro em 2013 após ter atuado por gigantes europeus, como Real Madrid, Arsenal e Roma, além de ter jogado com a camisa da Seleção Brasileiro. Contudo, a “Besta” nunca conseguiu o protagonismo que se era esperado e acabou ficando ‘escanteado’ no grupo multicampeão.