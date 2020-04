5 contratações na história do Santos que geraram expectativas e decepcionaram

Apostar em um nome e ele decepcionar é alto que acontece com todos os clubes. Agora, nos últimos tempos, o ​Santos tem abusado da “má sorte”. Diversos jogadores que chegaram à Vila Belmiro como solução acabaram ficando bem aquém do esperado. Nós selecionamos cinco deles para fazer esta lista.

Leandro Damião

Contratado por algo em torno de R$ 40 milhões, o centroavante era a esperança de gols dos santistas para o início de 2014. Não correspondeu às expectativas e ao investimento do clube, tendo perdido chances incríveis e sendo contestado pela torcida.

Cléber Reis

O zagueiro foi uma aposta do Peixe para 2017. Repatriado da Europa (jogava pelo Hamburgo, da Alemanha), acabou como uma total decepção, tanto que no meio do mesmo ano já estava sendo emprestado.

Nilmar

Depois de defender o Al-Nasr, do Qatar, o atacante assinou contrato de duas temporadas com o Santos em julho de 2017. Pois, após dois meses, teve seu vínculo suspenso para tratar de uma depressão.

Christian Cueva

O meia-atacante talvez seja o principal símbolo desta lista. Indicado pelo técnico Jorge Sampaoli no início do ​ano passado, foi contratado a peso de ouro. Pois sua falta de comprometimento e problemas extracampo levaram o clube, apenas, a acumular dívida.

Fernando Uribe

O Santos queria, a todo custo, um centroavante. Pois tentou com o colombiano a solução dos seus problemas durante a temporada de 2019. Resultado: ele não fez nenhum gol e, agora, a direção tenta negociá-lo.