5 dos melhores momentos da grandiosa carreira de Pelé

​Falar de futebol é falar de ​Pelé, e vice-versa. É impossível dissociar um do outro, afinal, o nosso camisa 10 foi o jogador mais revolucionário e impactante dos últimos 60 anos, sendo eleito de forma unânime como o Melhor Jogador do Século XX pela FIFA. Selecionar somente cinco momentos de sua espetacular e grandiosa carreira foi uma missão duríssima, mas tentamos. E agora você, leitor, poderá desfrutar dessa ‘viagem no tempo’ em uma das jornadas mais prolíficas por um atleta profissional. Confira:

5. A Copa América de 1959

I scored my first ever Copa America goal on this day in 1959. It was so exciting to play at a big tournament. //Eu marquei o meu primeiro gol na Copa América neste dia, em 1959. Foi muito emocionante fazer parte de um grande campeonato e jogar contra os países vizinhos. pic.twitter.com/Gdmr4RffC1 — Pelé (@Pele) March 10, 2018

Pelé estreou profissionalmente aos 15 anos de idade, logo, aos 18 já era um ‘veterano’ da bola. Brincadeiras à parte, sua rápida ascensão na Seleção Brasileira é uma prova de como o jovem santista era diferenciado já nos primeiros anos de carreira. Sua Copa América de 1959 foi um marco, anotando oito gols na campanha e sendo eleito o melhor jogador da competição. Por um detalhe, o título não veio para a Canarinho: ficou com a Argentina.

4. O bi da Libertadores pelo Santos

Pelé e Coutinho se abraçam após mais um gol no Peñarol: Peixe ganhava a sua primeira Copa Libertadores, em 1962. pic.twitter.com/Tc0nK42vG5 — Fernando Campos Ribeiro (@fcribeiro1) July 30, 2019

Disputada pela primeira vez em 1960, a ​Copa Libertadores não tardaria para ter um campeão do Brasil. Com um ataque avassalador liderado por Pelé e Coutinho, o Santos foi implacável até chegar à decisão contra o Peñarol. Os uruguaios até tentaram complicar a vida do Alvinegro, forçando um terceiro jogo (desempate), mas o camisa 10 do Peixe tornou tudo mais simples com uma exibição de gala e dois gols anotados na vitória por 3 a 0. Em 1963, o ​Santos bateria o Boca Juniors com duas vitórias e se sagraria bicampeão da América.

3. O primeiro título mundial aos 17 anos

Imagina ser o grande craque da maior competição entre seleções com apenas 17 anos… Pelé ainda era um adolescente quando conduziu a Seleção Brasileira ao seu primeiro de cinco títulos mundiais, em 1958. Apesar de iniciar a campanha lesionado, o jovem craque se recuperou a tempo de jogar as partidas decisivas contra Gales (quartas), França (semi) e Suécia (final). Ao todo, anotou seis gols nessas três partidas, incluindo um hat-trick contra a poderosa França do artilheiro Just Fontaine. É, até os dias atuais, o jogador mais jovem a balançar as redes em uma decisão de Copa do Mundo. Prodígio.

2. A Copa do Mundo de 1970

🇧🇷 PELÉ Em Brasil 4-1 Itália: ✅ 1 gol

✅ 2 assistências

✅ 25 passes

✅ 96% de precisão nos passes

✅ 6 chances criadas

✅ 2 desarmes

✅ 1 drible completado

✅ 7 faltas sofridas

✅ 6 finalizações (3 dir – 1 esq – 2 cbç)

🔻 3 faltas cometidas COPA DO MUNDO 1970 – FINAL pic.twitter.com/nHxdfvri84 — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) May 18, 2018

Conquistar um título mundial vestindo a camisa de sua seleção já é uma honraria que poucos conseguem. E ser tricampeão? Bem, ainda estamos aguardando alguém se juntar a Pelé neste rol específico… Após brilhar nas Eliminatórias, o camisa 10 foi ao México para sua última Copa pelo Brasil e, como não poderia ser diferente, fez história: com gols e assistências, ergueu seu terceiro caneco de campeão do mundo e foi eleito pela FIFA como melhor jogador do torneio. É, até hoje, uma das seleções mais dominantes da história do futebol, com Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson e Rivellino formando um quinteto fora do comum.

1. O histórico gol 1000

Em apenas 13 anos de carreira profissional, Pelé chegaria à marca simplesmente surreal de 999 gols anotados, precisando de apenas um para romper o milhar tão sonhado. Ele veio no dia 19 de novembro de 1969, justamente naquele que é considerado, até hoje, o maior palco que esse esporte já viu: o Maracanã. Da marca da cal, o maior camisa 10 de todos os tempos não titubeou e superou um ‘enfurecido’ Andrada, goleiro do rival da ocasião, Vasco. O jogo ficou 20 minutos paralisado para as celebrações em torno do único Rei do futebol.