5 finais de pontos corridos que foram mais emocionantes que mata-mata

​Mata-mata ou pontos corridos? De tempos em tempos, este velho debate ressurge com força e gera comoção entre fãs de futebol. É fato que muitos adeptos do primeiro sistema utilizam o fator ’emoção’ como base argumentativa, mas nós provaremos que não é só mata-mata que reserva altas doses de imprevisibilidade. A seguir, listamos cinco competições de pontos corridos com reviravoltas e desfechos épicos. Confira:

Campeonato Alemão de 2001/02

É, até os dias de hoje, uma das edições mais emocionantes da história da Bundesliga. Liderada pelo craque alemão Michael Ballack, a equipe do Bayer Leverkusen parecia caminhar a passos largos rumo à conquista nacional, chegando na antepenúltima rodada com vantagem de quatro pontos em relação ao segundo colocado, Borussia Dortmund. O que ninguém esperava é que a equipe vermelha e preta só conquistaria três dos últimos nove pontos em disputa, permitindo uma épica reação dos aurinegros. O brasileiro Amoroso, com 18 gols, foi o artilheiro da edição e grande nome da ‘remontada’ do Dortmund.

Brasileirão 2009

Tratada por muitos como a edição mais surreal da história recente do torneio, o Brasileirão 2009 teve, como campeão, um time dado como ‘carta fora do baralho’ no terço final da disputa. A dez pontos de distância do líder Palmeiras faltando dez rodadas, o ​Flamengo parecia brigar apenas por Libertadores, mas emplacou uma arrancada fenomenal rumo à taça. Contou, é claro, com a colaboração de diversos adversários diretos: Inter, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, todos com inúmeros tropeços nas rodadas finais da competição.

Campeonato Espanhol 2003/04

A temporada 2003/04 foi mágica para o Valencia, com a conquista da Taça da UEFA (equivale hoje à Liga Europa) e do Campeonato Espanhol. O título de La Liga, no entanto, veio de forma histórica: arrancada nas dez rodadas finais acompanhada de seis derrotas em sete partidas do então líder, Real Madrid. Uma remontada expressiva e inesperada sobre uma das potências do futebol europeu à época. Merecido para o elenco que é, até hoje, considerado o melhor que já passou pelo Mestalla: Cañizares, Albelda, Marchena, Ayala, Baraja, Ricardo Oliveira, Aimar…

Premier League 2011/12

É difícil encontrar uma outra edição de pontos corridos decidida, literalmente, nos ‘acréscimos’ da última rodada. Vivendo os primeiros momentos de sua nova era de glamour, o Manchester City disputava, cabeça a cabeça, o título inglês com seu arquirrival United. Os dois chegaram à jornada final empatados em pontos e número de vitórias, mas o saldo dos Citizens era superior. Um triunfo simples bastaria para os azuis conquistarem a ​Premier League, mas ele por um triz não veio. O QPR dificultou ao máximo a vida do City e sustentava um 2 a 2 que dava o título ao United, até que Agüero trouxe a redenção ao Etihad com um gol espírita aos 49′ da etapa final.

Campeonato Argentino 2019/20

Inspiração para a realização da lista, esta reviravolta ocorreu no último sábado (7). Arquirrivais mortais, River Plate e Boca Juniors chegaram à rodada final da Superliga Argentina separados por apenas um ponto: os millonarios na liderança com 46 e os xeneizes na segunda posição, com 45. Ao River, bastava uma vitória simples na última partida contra o Atlético Tucumán, décimo quinto colocado, para garantir a primeira conquista nacional de Marcelo Gallardo. Pois é… nada feito. Com gol de Carlitos Tévez em uma Bombonera abarrotada, o Boca fez o dever de casa e contou o empate do River em 1 a 1, em Tucumán, para sagrar-se campeão.

​