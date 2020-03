5 grandes craques que nunca fizeram gols em Copas do Mundo

Todo jogador de futebol profissional sonha em disputar uma ​Copa do Mundo como a camisa de sua seleção. Trata-se de uma das maiores honrarias que a carreira de atleta pode reservar. Há, no entanto, inúmeros craques que tiveram oportunidade de disputar uma edição de Mundial (ou até mais de uma), mas sem conseguir emplacar o que é o clímax de uma partida de futebol: o gol. Confira cinco estrelas que nunca foram as redes em partidas de Copa:

1. Juan Sebastián Verón (Argentina)​

​

O armador foi um dos melhores jogadores que a Seleção Argentina teve no início deste milênio, mas, curiosamente, ele não conseguiu marcar gols em nenhuma das três Copas que disputou. Verón jogou cinco partidas na França 1998, três na edição de 2002 e outras três na África do Sul, em 2010. Compensou a falta de bolas na rede com passes para gols: cinco assistências.

2. Zlatan Ibrahimovic (Suécia)

​

Zlatan era um garoto de apenas 20 anos na Copa do Mundo na Coréia/Japão em 2002, em que jogou duas partidas (contra a Argentina e contra o Senegal). O que é impressionante é que ele não foi às redes em nenhum dos três compromissos da Suécia na edição de 2006, quando já era uma figura reconhecida no mundo do futebol. Não foi convocado para a Rússia 2018.

3. Sergio Ramos (Espanha)​

O zagueiro do Real Madrid tem como característica a sua força ofensiva – especialmente nas bolas aéreas -, mas isso parece não se aplicar quando falamos em Copas do Mundo. Sergio Ramos não perdeu uma única edição de Mundial desde 2006 e foi campeão na África do Sul (2010), mas nunca conseguiu marcar em 17 jogos disputados.

4. Robert Lewandowski (Polônia)

A Polônia foi uma das grandes decepções da última Copa do Mundo e, Lewandowski, uma das estrelas que não brilhou. O atacante do Bayern de Munique marcou 61 gols em 112 encontros vestindo a camisa de sua seleção, mas nenhum foi nos três jogos que disputou na Rússia 2018. Aos 31 anos, ainda tem ‘chão’ para tentar quebrar o jejum em 2022, isso se a Polônia conseguir sua classificação ao Mundial do Catar…

5. Frank Lampard (Inglaterra)

No caso do meio-campista inglês, precisamos esclarecer que ele até conseguiu marcar um gol em uma edição de Copa do Mundo, mas incrivelmente eles não o validaram. Foi na fase de oitavas de final do Mundial de 2010, contra a Alemanha: seu belo chute de fora da área bateu no travessou e pingou muito dentro do gol, mas nem árbitro uruguaio Jorge Larrionda, nem seu assistente, confirmaram o tento. Uma injustiça histórica.