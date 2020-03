5 jogadores mais azarados da história do Grêmio

​O que representa uma Sexta-Feira 13? Pois, para muitos, ela é sinônimo de Azar. É por isso que o 90min selecionou os cinco jogadores mais azarados da história do ​Grêmio. Seja por lesão ou por escolhas ruins, é fato que a carreira de alguns nomes dentro do Tricolor poderia ter sido bem melhor…

Emerson

O goleiro era uma das grandes revelações das categorias de base do Grêmio e tinha um futuro promissor pela frente. No entanto, aos 22 anos, viveu um drama no dia 26 de fevereiro de 1993. Em um amistoso contra a seleção de Capão da Canoa, no litoral gaúcho, sofreu uma séria fratura na tíbia e no perônio em lance envolvendo o atacante Melancia. Pois a partir de então, Danrlei foi alçado à condição de titular para se tornar um ídolo tricolor. O espaço para o anigo dono da posição acabou.

Foto: Reprodução

Gabriel

O zagueiro vivia o melhor momento de sua carreira quando foi contratado pelo Grêmio junto ao Lajeadense, em 2013. Pois, naquele mesmo ano, lesionou o joelho e, diante de uma cirurgia malsucedida, jamais voltou a jogar futebol. Em dezembro de 2016, ainda teve uma renovação de contrato com a esperança de que pudesse retornar à profissão, o que nunca ocorreu.

Miller Bolaños

O equatoriano foi contratado como grande estrela no início de 2016. Porém, em sua segunda partida pelo clube, um clássico Gre-Nal, sofreu uma fratura na mandíbula. Daí em diante, de atacante promissor, passou a ser um problema. Dificuldades extracampo o fizeram cair em desconfiança e, mesmo que tenha marcado o gol que coroou a conquista da Copa do Brasil daquele ano, quis deixar a Arena. Pois, para o seu azar, o Grêmio viria a ganhar a Libertadores da América em 2017, e ele, assim, perdeu a chance de se consagrar.

Sorondo

Campeão da América pelo Internacional em 2010, o zagueiro uruguaio foi anunciado como reforço gremista em dezembro de 2011 – era um antigo desejo do clube, desde que se destacou enfrentando o próprio Tricolor, em 2007, com o Defensor. Pois em 9 de janeiro, no início da pré-temporada, sofreu uma grave lesão de joelho, que causou a sua dispensa sem mesmo estrear.

Galatto

Herói da Batalha dos Aflitos, em 2005, o goleiro tinha tudo para, ao menos, ganhar uma sequência como goleiro do Grêmio na primeira divisão. Porém, sofreu uma grave lesão na cabeça no ano seguinte e perdeu espaço. Ele mesmo se diz frustrado por não ter ficado mais no clube e aproveitado os louros de um momento histórico.