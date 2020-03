5 jogadores que não durariam sequer uma semana na casa do BBB

​Eles podem até ser grandes jogadores dentro das quatro linhas, mas certamente não seriam os ‘jogadores’ favoritos em uma edição de Big Brother Brasil. A seguir, listamos 5 nomes bem conhecidos do mundo da bola que, por personalidade ou por indisciplina, dificilmente durariam mais de uma semana no confinamento do reality. Confira:

Thiago Neves

O experiente armador é, reconhecidamente, um estrategista. Isso é um baita ponto positivo para ele, se estivesse confinado no Big Brother Brasil. No entanto, uma coisa não dá pra negar: o ‘vestiário’ que tem Thiago Neves, raramente está em paz. Se não conseguisse juntar aliados já em seus primeiros dias de casa, certamente viraria alvo.

Sergio Ramos

O zagueiro espanhol é um líder nato e vencedor, características que contariam a seu favor em um cenário de reality. Por outro lado, é muito falastrão e ​altamente indisciplinado. Certamente se irritaria com algo ‘bobo’ nos primeiros dias de confinamento e tomaria ‘cartão vermelho’, ou de seus adversários, ou até mesmo da organização do programa.

Felipe Melo

Alguém falou em indisciplina? Todos sabem que Felipe Melo é pavio curto e não costuma levar desaforo pra casa… Na casa mais vigiada do Brasil, o volante palmeirense dificilmente passaria da primeira semana sem arrumar confusão com alguém por qualquer motivo: estalecas, divisão do biscoito, arrumação das camas, sei lá. Qualquer coisa.

Jorge Valdívia

Ele pode até ter o apelido de ‘El Mago’, mas diferentemente de Felipe Prior, o chileno não tem saúde para jogar y jogar por semanas consecutivas. Estaria em grandes apuros com as difíceis provas de resistência que o programa reserva e pediria para sair, alegando lesão. Certamente se despediria do BBB falando desaforos para Tiago Leifert… Com contusão não se brinca, né?

David Luiz

David Luiz tinha o sonho de dar entretenimento e alegrias para o povo brasileiro, mas seu estilo de jogo desastrado/destrambelhado certamente o levaria, rapidamente, ao posto de vilão da casa e junto à opinião pública. Qualquer semelhança com um participante da atual edição (BBB20) é mera coincidência, viu?