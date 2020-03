5 jogos em que o Corinthians ficou no quase

​​Campeonatos de futebol parados, poucas notícias e muita saudade da bola rolando. É dessa maneira que está a maioria dos torcedores em épocas da pandemia de coronavírus. Nesse sentido, ficamos procurando lances e momentos históricos para amenizar um pouco da falta do esporte em nosso dia a dia.

Infelizmente, o futebol não é feito apenas de alegrias e dias felizes. A decepção faz parte do esporte e, talvez é ela que dá graça à felicidade dos momentos de êxtase. Pensando nisso, separamos alguns jogos em que o ​Corinthians ficou no quase. Acredite, eles te darão mais vontade ainda de ver o Timão em campo!

Corinthians 2×2 Nacional – Libertadores 2016

O roteiro é o mesmo já visto pelo Corinthians em outros jogos da Libertadores: derrota fora e necessidade do resultado dentro da Arena. Pois é, em 2016, de novo, não deu! O time ficou no empate com o Nacional, do Uruguai, e deu adeus à Libertadores, ainda nas oitavas. No último minuto, Romero perdeu um gol quase em cima da linha, aumentando ainda mais o clima de QUASE na torcida corinthiana.

Corinthians 2×1 Flamengo – Libertadores 2010

Em 2010, o Corinthians chegava no ano de seu centenário. Com Ronaldo no time, a ideia era ganhar a Libertadores, grande sonho corinthiano à época. Porém, esbarrou no “Império do Amor”, formado por Adriano e Vágner Love. Após uma derrota por um gol de pênalti em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, o Timão entrou no Pacaembu precisando derrotar o Flamengo. Até conseguiu, mas por 2a1! O gol fora de casa deu a vaga aos rubronegros, frustrando a Fiel na comemoração de 100 anos.

Corinthians 2×1 Guaraní – Libertadores 2020

10 anos depois, a mesma história do jogo contra o Flamengo se repetiu. O Timão perdeu o primeiro jogo por 1a0, no Paraguai. Chegou em Itaquera precisando ganhar a partida e o fez. Porém, novamente por 2×1. Com Pedrinho expulso ainda no primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu fazer mais gols e foi eliminado novamente pelo critério de desempate.

Corinthians 1×2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018

Essa é, sem dúvida, a derrota mais doída nos últimos tempos. Meio que aos trancos e barrancos, o time de Jair Ventura chegou à final da Copa do Brasil de 2018. O adversário foi o Cruzeiro, atual campeão do torneio. Após uma derrota por 1×0 em Belo Horizonte, o Corinthians tomou um gol logo na metade do primeiro tempo. Não desistiu e, aos 5 da segunda etapa, marcou de pênalti. O Timão foi todo pressão e Pedrinho marcou um gol de placa. Porém, o VAR assinalou falta de Jadson na jogada. Assim, o Corinthians não conseguiu se impor novamente no jogo e ficou com o vice.

Sport 2×0 Corinthians – Copa do Brasil 2008

O Corinthians jogando a Série B de 2008 tentava se reerguer jogando outro torneio nacional. Pela Copa do Brasil, chegou à final contra o Sport, de Recife. No primeiro jogo, ganhou bem, fazendo o placar de 3×1. Um certo ‘oba-oba’ e clima de ‘já ganhou’ parece ter afetado o time, que não conseguiu segurar o título na Ilha do Retiro. O Timão perdeu por 2×0 e o critério de gol fora deu o título ao clube pernambucano.

Quer ver esses jogos? Então confira nosso vídeo!

​​

E você, lembra de mais algum desses jogos? Deixe nos comentários! Em breve lançamos a parte 2!