5 jogos épicos e emocionantes da história recente do Corinthians

Época de quarentena por conta do coronavírus, falta do que fazer e saudades do futebol, não é mesmo? Afinal, os campeonatos estão parados em praticamente todo o mundo. O Corinthians, por sua vez, não entrou em campo contra o Palmeiras , um dos principais jogos da rodada passada. Infelizmente, ainda não há previsão para o retorno das competições, já que o futebol aguarda os desdobramentos da pandemia. Entretanto, até lá, você pode aproveitar alguns vídeos e relembrar jogos importantes da história do Corinthians. Bora?

1. Corinthians 2×0 Ceará – 2008

No final de 2007, o Corinthians caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A volta veio no ano seguinte, com várias rodadas de antecedência. Em um Pacaembu lotado, a torcida do Corinthians fez uma festa bonita para comemorar a volta do time à elite do futebol nacional.

2. Corinthians 2×1 Atlético-MG – 2011

O atacante Adriano fez apenas 2 gols pelo Corinthians. Porém, um deles foi praticamente o mais decisivo do Brasileiro de 2011. O jogador entrou no segundo tempo e marcou contra o Atlético-MG na penúltima rodada do nacional. Comemorou demais e deixou a torcida maluca no Pacaembu!

3. Corinthians 1×0 Vasco – 2012

Um dos jogos mais difíceis na Libertadores de 2012 para o Corinthians foi o Vasco. As quartas-de-final foram decididas no Pacaembu. O gol corinthiano saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo. Paulinho subiu alto e testou firme no cantinho do goleiro Prass.

4. Corinthians 2×0 Boca Jrs. – 2012

As finais da Libertadores de 2012 foram épicas. Após um jogo em La Bombonera com o gol de Romarinho, o Corinthians decidiu a partida em casa, contra o poderoso Boca. Porém, o Timão não tomou conhecimento dos argentinos e aplicou 2 a 0. O final do embate é um dos momentos mais emocionantes da história corinthiana.

5. Corinthians 1×0 Chelsea – 2012

No Mundial da FIFA de 2012, o Corinthians enfrentou o Chelsea, da Inglaterra. O gol de Guerrero deu números à partida e arrancou choro, alegria e euforia de milhões de corinthianos ao redor do mundo inteiro. Realmente, um momento épico para o Coringão.

6. Assista ao vídeo

Acesse o vídeo e veja todos os lances desses jogos históricos para a vida de todo Corinthiano. Acompanhe o canal, deixe seu like e curta o tempo com os principais lances da história do Timão. Acompanhe esses momentos incríveis nessa época de quarentena.