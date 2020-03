5 motivos para acreditar que o Inter vai voltar mais forte após a pausa na temporada

Mesmo com uma campanha excelente em que Coudet está apresentando ao torcedor colorado, a equipe de imediato vai dar uma pausa no Campeonato Gaúcho e da Libertadores como medida de segurança para a pandemia do coronavírus. Em decorrência disso, nós do 90min separamos 5 motivos para você acreditar que o Colorado vai vir muito mais forte após essa pausa na temporada…

1. Comando técnico focado

Mesmo com um time em que pode variar de titulares a reservas o técnico Coudet vem apresentando um excelente resultado junto à equipe. De fato, o argentino já vem apresentando um futebol que a tempo era esperado pelo torcedor, e com a atual pausa no campeonato, o time pode entender melhor e esclarecer a forma como realmente o clube vai jogar no futuro, com um futebol mais ofensivo para a volta dos campeonatos.

2. Time entrosado

A equipe colorada está apresentando nos últimos jogos um desempenho que há tempo a torcida não via. No último jogo do Gauchão contra o clube São José, o time construiu um resultado grandioso que há anos não apresentava, marcando 4 a 1. Mesmo preservando os titulares para o jogo, a equipe mostrou um desempenho fantástico, com uma postura agressiva mostrada mesmo com uma formação quase toda reserva. O que demonstra a compreensão do grupo ao estilo de jogo cobrado pelo treinador. Tempos extremos favorecem ao companheirismo. Está todo mundo no mesmo barco.

3. Calma para ajustar problemas do time

O tempo em que os campeonatos vão ficar parados, faz da equipe colorada reforçar e avaliar os erros que o time enfrentou até os últimos jogos. Esse é o momento para Coudet analisar melhor o time do Internacional e reavaliar problemas que foram cometidos até o início do ano, para que assim a equipe avance melhor na volta dos campeonatos e não cometa erros recentes dos últimos jogos. Com ou sem treino, é importante o período para refletir.

4. Preparo físico

A equipe do Internacional está apresentando um preparo físico que há tempos era contestada. Muitos comentaristas brasileiros relatam o excelente trabalho realizado pela preparação técnica do time. Esses pontos só favorecem a equipe colorada, pois mesmo com a parada referente a pandemia, o time tende a intensificar seus treinos e trabalhar de forma cada vez mais assertiva para melhorar ainda mais ao voltar. Nem todos os clubes saberão lidar com essa parada brusca como o Inter.

5. Vontade de ser campeão