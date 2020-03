5 razões para acreditar que o Grêmio é favorito no Gre-Nal da Libertadores

Uma quinta-feira inesquecível para o futebol do Rio Grande do Sul! A partir das 21h, a bola irá rolar para o primeiro Gre-Nal da história da ​Libertadores da América. E o 90min aponta cinco razões para se acreditar que o ​Grêmio é favorito diante do ​Internacional na partida válida pela segunda rodada do Grupo E da principal competição do continente.

O fator casa

Desde que a Arena foi inaugurada, em dezembro de 2012, o Grêmio só perdeu uma vez para o maior rival jogando em sua nova casa. E, neste caminho, ainda conseguiu fazer goleadas históricas, como o 4 a 1 de 2014, o 5 a 0 de 2015 e o 3 a 0 de 2018. Ou seja, a força do Tricolor diante da sua torcida pode, mais uma vez, fazer a diferença.

O jogador decisivo

De todos os atletas que estarão em campo, aquele que tem se mostrado o mais decisivo nos últimos tempos atende pelo nome de Everton Cebolinha. Se estiver inspirado, tem a chance de, novamente, mostrar todo o seu valor e uma capacidade que só ele possui de acabar com as defesas adversárias com dribles desconcertantes.

O retrospecto recente

Nos últimos seis Gre-Nais, o Grêmio foi soberano, com três vitórias e três empates. E mais: o único gol em favor do Inter neste período que já dura mais de um ano foi marcado contra, por Paulo Miranda. Nessas horas, saber que os números jogam a favor de você tira até mesmo a pressão pelo resultado, o que traz uma tranquilidade a mais para os atletas.

A experiência do time

O Grêmio tem, em todos os setores do time, jogadores-chave que são acostumados a disputar um Gre-Nal. Geromel na defesa, Maicon no meio e Diego Souza no ataque formam um espinha dorsal que dificilmente falha em horas decisivas.

A motivação que vem do banco

É, sim, possível dizer que este Gre-Nal tem na disputa tática entre Renato Portaluppi e Eduardo Coudet uma de suas nuances. E, desde 2016, o grupo tricolor já demonstrou que confia demais em seu treinador e nas suas escolhas. Por isso, é possível dizer que um pouco do ex-camisa 7 estará em campo na noite desta quinta-feira.