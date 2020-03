5 razões para acreditar que o Inter é favorito no Gre-Nal da Libertadores

Nesta quinta-feira (12) acontece o primeiro Gre-Nal na história da Libertadores da América. Um jogo que promete euforia, muita emoção e adrenalina para quem é apaixonado por futebol e ama um grande clássico. O jogo acontece na Arena do Grêmio e vale a liderança da chave do grupo E, podendo fazer de um dos times disparar e se destacar no grupo.

1. Um técnico em busca da primeira vitória em Gre-Nal

O jogo de amanhã vai ser muito bem esquematizado. Embora tenso, sabemos como um é um Gre-Nal, até porque ninguém quer perder o primeiro clássico na Libertadores. Coudet irá buscar sua primeira vitória em cima do Grêmio como técnico do Inter. Sua experiência e (e respectivos atalhos) vai fazer do time muito mais ofensivo e claro, com muitos motivos para ganhar esse clássico histórico dentro da Arena.

2. Time ofensivo

O mistério ainda ronda de quem vai compor o time principal para essa quinta-feira. Com diversas especulações, Coudet vai esperar até os 45 minutos do segundo tempo para acabar com esse mistério e divulgar a escalação. Sabemos que no primeiro jogo do Colorado no torneio, o time não desperdiçou tempo e pressionou logo desde o início. Com a vitória e um grande desempenho contra a Universidad Católica, Coudet deve tentar manter o mesmo esquema tático na qual goleou e convenceu com um futebol ofensivo. Pressionando e indo para cima do Grêmio sem medo.

3. Dor de um clássico

De fato, as últimas rodadas que os dois times se enfrentaram não foram nada boas para o Internacional. O último jogo dentro de casa pelo campeonato gaúcho foi de vitória do time tricolor. Ou seja, faz com que o Inter entre em campo com uma outra postura e encare o jogo de uma maneira mais ofensiva diante do adversário. Se der lógica, o colorado vai ir com tudo para cima do Grêmio.

4. Torcida fanática

É paixão que sustenta o futebol, qualquer passe, chute diferente e defesa fazem o torcedor colorado ficar dentro do campo junto ao time. O mar vermelho promete. Até quem vai estar na frente da televisão vai sentir a energia e vibração do canto. E neste Gre-Nal não seria diferente. Com um clássico inédito, milhões de colorados vão estar presentes dentro e fora do estádio, pulando e cantando para apoiar e levar junto com o time a vitória que tanto buscam.

5. Fome de título

Completando quase 111 anos, o time colorado já enfrentou diversos campeonatos continentais na qual se destacou e fez história no mundo. A maioria desses títulos ganhos deixa isso claro. Sabemos que as últimas conquistas internacionais do clube foi em 2011 pela Recopa Sul Americana e a fome por novas conquistas, principalmente enfrentando seu maior rival, vai fazer da equipe colorada ir em busca do tricampeonato da América.