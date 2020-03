5 séries/filmes sobre futebol para ver durante a paralisação dos campeonatos

Vivemos um momento de exceção por conta da nova pandemia global, o ​coronavírus, que já se propaga em mais de dois terços dos países do mundo. Como não poderia ser diferente, a propagação da nova doença vem alterando as rotinas e a sociedade como um todo, atingindo também o mundo do esporte: diversos campeonatos estão ​suspensos, sem previsão de volta. O jeito é buscar outras vias de entretenimento enquanto não se retoma a normalidade, certo? Por isso, listamos 5 produções cinematográficas de futebol para você assistir enquanto a bola não volta a rolar pelos quatro cantos do mundo… Confira:

Todos os Corações do Mundo (1995)

Dirigido pelo brasileiro Murilo Salles, trata-se do Documentário oficial da FIFA sobre a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, ano em que o Brasil sagrou-se tetracampeão contra a Itália em emocionante e histórica disputa por pênaltis. Um recorte notável e divertidos sobre os jogadores, o futebol, os juízes e todos os corações apaixonados pelo esporte mais popular do planeta. Sem dúvida, o documentário mais marcante sobre uma edição de Mundial.

O Milagre de Berna (2003)

Dirigido por Sönke Wortmann, é apontado por muitos como uma das maiores produções do cinema envolvendo o esporte da bola redonda. Sob a perspectiva de um garoto, o filme aborda como a conquista da Alemanha na Copa do Mundo de 1954 ajudou a retomar o orgulho da nação, esfacelada após a Segunda Guerra Mundial. Muito realista na reconstituição de jogadas.

The Damned United (2009)



Baseado no livro homônimo de David Pearce, ‘The Damned United’, traduzido como ‘Maldito Futebol Clube’ no Brasil, tem o treinador Brian Clough como estrela. Bicampeão europeu com o modesto Nottingham Forest nos anos 70, o irreverente comandante é retratado nesta produção justamente no período não tão prolífico de sua carreira. Muito pelo contrário, na verdade. O foco do filme é nos seus 44 dias à frente do Leeds United, período marcado por críticas públicas, atritos com dirigentes, jogadores e até mesmo dirigentes.

The Football Factory (2004)

​Dirigido por Nick Love, ‘The Football Factory’ é um estudo sobre lealdade, violência no futebol e cultura masculina. Retrata de forma ‘nua e crua’ o universo do hooliganismo na Inglaterra, sem romantização. Inspirou o desenvolvimento de uma série documental sobre o tema, chamada ‘The Real Football Factories’, produzida pelo protagonista do filme aqui citado.

​Heleno (2011)

Fechamos essa mini-lista com uma produção nacional do início da década passada, altamente premiada e bem conceituada. Heleno, filme dirigido por José Henrique Fonseca, retrata a vida e a carreira de Heleno de Freitas, um dos jogadores mais irreverentes, polêmicos e arredios do futebol brasileiro nos anos 40. A excelente atuação de Rodrigo Santoro é um ‘aditivo’ ao grande filme biográfico.

Faixa bônus: Veja no Netflix!

Plataforma de streaming mais famosa do mundo na atualidade, a Netflix disponibiliza um catálogo bem interessante de produções sobre futebol. Confira alguns deles:

1) Juventus Prima Squadra: série-documentário com os bastidores da Juventus mais dominante de todos os tempos.

2) Verão de 92: filme que retrata a histórica conquista da Eurocopa de 2002 pela Dinamarca, time que ficou conhecido pela alcunha de ‘Dinamáquina’;

3) Pra sempre, Chape: documentário emocionante sobre a maior tragédia aérea da história do futebol, ocorrida em 2016;

4) Boca Juniors Confidencial: um documentário primoroso que acompanha uma temporada inteira do clube mais popular do futebol argentino.