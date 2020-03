5 situações extracampo que fizeram o futebol parar

​O futebol mundial vive um momento incomum. Com as competições paralisadas praticamente em todo o planeta, fica o questionamento: esta é a primeira vez que eventos levam à interrupção de disputas? Pois a resposta é “não”, e o ​90min rememora cinco momentos em que uma partida ou campeonato “ficaram de lado”.

Brasil – 2016 – Tragédia da Chape

A tragédia com o avião da Chapecoense comoveu o mundo do futebol. Pois, em respeito, a final da Copa do Brasil e a última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano precisaram ser adiadas.

Argentina / Uruguai – 2017 – Discussões contratuais dos atletas

A união dos jogadores provocou greve no futebol dos dois países. Sim, os atletas mostraram a sua força diante de cenários que estavam contra a sua vontade em função de repasses e extensões de contratos relativos aos direitos de transmissão dos campeonatos locais.

Espanha – 2019 – El Clásico e a greve catalã

Greves e protestos na Catalunha simplesmente impediram a realização de um clássico que envolve nada menos que dois dos clubes mas poderosos do planeta. Sim, o duelo entre Barcelona e Real Madrid, válido pelo Campeonato Espanhol, precisou ser adiado de outubro para dezembro.

Chile – 2019 – Os protestos do povo nas

A competição foi encerrada seis rodadas antes do fim por falta de segurança no país, que viveu uma onda gigante de protestos. Com isso, a Universidad Católica foi declarada campeã. Esta situação, inclusive, impediu que a primeira final da Libertadores da América em jogo único fosse realizada em Santiago.

Mundo – 2020

A pandemia de coronavírus se espalhou de tal forma que as principais ligas do planeta se encontram paradas. Saúde em primeiro lugar, muito embora alguns não concordem e batam pé em cima da necessidade de a bola seguir rolando.