5 técnicos que poderiam assumir o Vasco

Por conta da paralisação total do calendário do futebol brasileiro, o Vasco da Gama terá mais tempo hábil para definir quem herdará o posto de ​Abel Braga, que deixou o comando da equipe carioca na última segunda-feira (16). A diretoria trabalha silenciosamente em sua busca pelo novo treinador mas, obviamente, se depara com um mercado limitado e de poucas opções disponíveis. Confira a seguir 5 nomes possíveis para o Cruzmaltino:

Eduardo Barroca

Desponta como um dos nomes favoritos nos bastidores de São Januário, mas sua contratação não é considerada simples: atualmente comanda o Coritiba, que disputará a Série A em 2020. Tirá-lo de um trabalho em andamento, em um clube que está na elite no futebol brasileiro, não será tarefa fácil para o Cruzmaltino.

Jair Ventura

Inativo desde sua demissão pelo Corinthians, Jair Ventura segue a mesma linha de futebol que se estabeleceu no Vasco desde a chegada de Luxemburgo, mais tradicionalista/conservadora. Simbolizaria uma manutenção de filosofia. Está livre no mercado e tem baixo custo, o que faz com que seu nome seja bem estudado no Vasco.

Thiago Larghi

Também está livre no mercado há bastante tempo: seu último trabalho oficial foi em 2018, pelo ​Atlético-MG, onde mostrou potencial e boas ideias. É jovem e estudioso, um perfil que o Vasco tem passado longe nos últimos tempos. Pode significar um fato novo importante para o Gigante da Colina se reencontrar.

Cuca

Se a opção da diretoria vascaína for por manter a linha sucessória de ‘medalhões’, Cuca é uma das poucas opções de mercado disponíveis. Está livre desde que deixou o Tricolor Paulista em meados de 2019. O aspecto financeiro pode ser um entrave, já que os vencimentos do técnico paranaense não são baixos e o clube carioca vive um momento delicado nas finanças.

José Morais

De acordo com a apuração de veículos de imprensa brasileiros, o técnico português de 54 anos teria sido oferecido ao Vasco da Gama através de empresários. Atuou como auxiliar de José Mourinho em seus anos vencedores por Porto e Inter de Milão. Já rodou o mundo, passando por clubes europeus, asiáticos e africanos. Pode ser uma boa aposta para o Cruzmaltino.