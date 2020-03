5 treinadores livres no mercado para assumir o Cruzeiro

​Desta vez é pra valer: Adilson Batista não é mais técnico do​ Cruzeiro. O treinador não resistiu a derrota em casa para o Coimbra, por 1 a 0. A equipe ainda não tinha vencido nenhuma partida no Campeonato Mineiro. Diretoria da Raposa já busca um nome no mercado para comandar o time. Listamos a seguir cinco técnicos livres no mercado que poderiam assumir a Celeste. Confira:

Guto Ferreira

​Guto Ferreira é o favorito para substituir Adilson Batista. O treinador chegou até a ser anunciado como o novo comandante da equipe, porém a diretoria do clube mineiro voltou atrás e manteve Adilson. Sem clube desde sua saída do Sport no dia 13 de fevereiro, Guto pode assumir o cargo na Raposa em breve.

Jair Ventura

Jair Ventura não treina uma equipe desde sua saída do ​Corinthians, em dezembro de 2018. Com perfil jovem, o treinador de 40 anos ainda não passou pelo futebol mineiro, e a chance seria agora.

Marcelo Oliveira

A torcida do Cruzeiro sente saudade de Marcelo Oliveira? Se a resposta for sim, esse é o momento de repatriar o ex-treinador. Com uma passagem vitoriosa pela equipe mineira, onde conquistou os campeonatos brasileiros de 2013 e 2014, o técnico de 65 anos está sem clube.

Cristóvão Borges

Cristóvão Borges é um dos nomes livres no mercado que podem assumir o Cruzeiro. Demitido do ​Atlético-GO em fevereiro deste ano, onde tinha bons números na temporada, o treinador busca uma nova equipe para comandar.

Alberto Valentim

Sem ser unanimidade da torcida do Cruzeiro, Alberto Valentim pode ser um possível candidato a vaga de treinador da equipe. Com uma visão jovem, o técnico de 44 anos está sem clube desde que foi demitido do ​Botafogo, no início de fevereiro.