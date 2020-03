6 clubes da Série A para Jemerson atuar em possível retorno ao Brasil

​O zagueiro Jemerson está em fim de contrato com o Monaco e não irá renovar seu vínculo. Sendo assim, já pode assinar com qualquer outro clube para deixar a equipe francesa a partir de 1º de julho, quando se encontrará definitivamente livre no mercado. Por isso, elencamos seis times da Série A do Brasileirão nos quais o atleta se encaixaria perfeitamente.

Santos

Se o Peixe perdeu Gustavo Henrique e pode ficar sem Lucas Veríssimo, teria uma reposição à altura para reestruturas o seu sistema defensivo com um nome em nível de seleção brasileira.

São Paulo

Mesmo que o clube não esteja nadando em dinheiro para investir em um nome deste porte, a oportunidade de tê-lo pagando só os salários pode facilitar um negócio. Aos 27 anos, Jemerson abriria as portas, também, para que o Tricolor pudesse negociar alguém da posição e aliviar seus cofres.

Atlético-MG

Foi no Galo onde tudo começou para o defensor. E, sob o comando de Jorge Sampaoli, ele tem condições de se destacar novamente e formar uma grande dupla, por exemplo, com Igor Rabello. Lembrando que Réver não vem no melhor momento da carreira.

Palmeiras

Será que com um zagueiro desse porte, para formar dupla com Gustavo Gómez, Vanderlei Luxemburgo não recolocaria Felipe Melo no meio-campo? Seria mais uma alternativa a ser testada. E o Verdão gosta de investir em atletas mais rodados.

Athletico-PR

É um clube estruturado, que recebe muito bem jogadores vindos de fora. Adriano, no ano passado, foi um exemplo. Quem sabe Jemerson não surge como um nome para dar um “up” no elenco de Dorival Júnior…

Internacional

Muito embora o técnico Eduardo Coudet aposte bastante na evolução de Bruno Fuchs, o garoto ainda comete falhas importantes. E como Jemerson tem bola no pé, seria um bom nome para o esquema do argentino.