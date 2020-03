6 craques sul-americanos da atualidade que fracassaram no futebol da Europa

​Jogar na Europa é o sonho da grande maioria dos jogadores. Pois sempre há aquele que, mesmo indo para lá, acaba não conseguindo demonstrar bom futebol e fracassa. Pois nós selecionamos seis dos melhores atletas sul-americanos da atualidade que não foram nada bem no Velho Continente.

Gabigol

Contratado a peso de ouro pela Inter de Milão, em nenhum momento deslanchou. Chegou a ser emprestado ao Benfica e, agora, está definitivamente de volta ao Brasil brilhando no Flamengo.

Bruno Henrique

A Bundesliga o recebeu de braços abertos, mas sua passagem pelo Wolfsburg foi para lá de discreta. Neste momento, arrebenta com a camisa flamenguista ao lado de Gabriel Barbosa.

Dudu

Entre 2011 e o final de 2013, literalmente se apagou vestindo a camisa do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. No Palmeiras, porém, é ídolo absoluto.

Andrés D’Alessandro

O craque argentino rodou por Wolfsburg (Alemanha), Portsmouth (Inglaterra) e Zaragoza (Espanha). Pois alguém se lembra o que ele fez de bom por lá?

Juan Fernando Quintero

Pescara (Itália), Porto (Portugal) e Rennes (França) jamais viram o meia jogar como no River Plate.

Rafael Santos Borré

Sim, o atacante do River Plate vestiu a camisa do poderoso Atlético de Madrid. E alguém por acaso lembra dele no time colchonero?