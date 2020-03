6 jogadores com potencial para virarem comentaristas ao se aposentar

​Apostar em ex-jogadores para preencher vagas de comentaristas têm sido uma constante por parte das principais emissoras de televisão do país. Pedrinho, Grafite, Caio Ribeiro, Roger Flores, Denílson e Edmundo são alguns dos exemplos de atletas que penduraram as chuteiras e hoje se dedicam ao futebol de outro modo: em frente às câmeras e nas mesas redondas. A seguir, listamos 6 jogadores que estão em ação na nossa ​Série A e que têm potencial para se tornarem bons comentaristas após encerrarem suas carreiras. Confira:

Nenê

O atual dono da camisa 77 do ​Fluminense seria uma bela aquisição para qualquer emissora de televisão. Ao mesmo tempo que fala bem e se porta bem diante dos microfones, tem o ‘espírito boleiro’, das brincadeiras e resenhas de vestiários. Além disso, tem uma ampla bagagem de carreira, já que atuou em diversas ligas europeias, Mundo Árabe e na nossa Série A.

Diego

O mesmo dito sobre Nenê pode se aplicar ao capitão do ​Flamengo, Diego. O armador tem um currículo vasto e vencedor, somando passagens importantes por clubes referenciados no Velho Continente. Seu bom QI de futebol facilitaria bastante a transição aos microfones, além da fala pausada e sempre muito bem articulada.

Hernanes

Além de experiências na China e na Europa – onde vestiu a camisa de três grandes do futebol italiano -, o meio-campista do ​São Paulo é jogador de Seleção Brasileira, com Copa do Mundo em seu currículo. Suas entrevistas sempre são conscientes, moderadas e esclarecidas.

Felipe Melo





Talvez a escolha pelo camisa 30 do ​Palmeiras gere estranheza, mas há espaço também para os ‘bad boys’ nas mesas redondas esportivas, vide Edmundo. Com suas opiniões fortes e bem marcantes – pro bem ou pro mal -, certamente geraria audiência/entretenimento ao público.

Fernando Prass

O veterano e vencedor goleiro, que hoje defende a camisa do ​Ceará, sempre chama atenção por suas entrevistas. Ampla visão de futebol, extracampo e de sociedade, Fernando Prass daria um excelente comentarista.

​Filipe Luís

Por fim, mas certamente não menos importante, temos o lateral-esquerdo do Flamengo, um dos jogadores mais inteligentes em atividade no futebol nacional. Suas coletivas coesas, seu olhar apuradíssimo sobre tática e esquemas de jogo Difícil não vê-lo nas mesas redondas em um futuro próximo.