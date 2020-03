6 jogadores famosos que já jogaram um Gre-Nal e você não deve lembrar

​Ao longo dos tempos, grandes craques dos gramados passaram por ​Grêmio e ​Internacional. Algumas com mais destaque, outras com menos. E, obviamente, tiveram o prazer e a responsabilidade de vestir a camisa tricolor ou a colorada em um Gre-Nal, clássico que é considerado como o de maior rivalidade do Brasil. Abaixo, relembramos seis nomes de relevância no futebol e sul-americano que viveram essa experiência.

Sergio Goycochea

Goleiro que foi um dos responsáveis por levar a Argentina á final da Copa do Mundo de 1990, participou, por exemplo, da decisão do Campeonato Gaúcho de 1995 vestindo a camisa do Internacional. Porém, viu o “banguzinho” do Grêmio fazer a festa e levar o título.

Ricardo Tavarelli

O goleiro paraguaio, astro em seu país, foi contratado pelo Grêmio com grande cartaz em 2004. Porém, além de sucumbir e participar da campanha que culminou no rebaixamento tricolor no Brasileirão, ficou marcado por ter levado o gol 1000 da história do clássico Gre-Nal, marcado por Fernandão.

Diego Forlán

O uruguaio, melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, marcou gol em dois Gre-Nais em 2013 e se sagrou campeão gaúcho daquele ano.

Marcelo Moreno

O centroavante chegou ao Tricolor como o “homem gol” para a temporada de 2012. Logo em seu primeiro Gre-Nal, deixou sua marca.

Jesús Dátolo

O meia argentino estreou pelo Colorado, em 2012, justamente em um clássico Gre-Nal. Na ocasião, marcou um gol. Viria a balançar a rede novamente no duelo final do segundo turno do Gauchão daquele ano, conquistado pelo Inter.

Roger Flores

A passagem do meia pelo Grêmio não foi das mais longas. Contratado como o principal nome da temporada de 2008, deixou sua marca em clássico pelo Campeonato Brasileiro, cobrando pênalti com paradinha e tudo.