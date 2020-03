6 jogadores que devem deixar o Barcelona na próxima janela de verão

​Sabe-se lá quando, mas ao encerramento da temporada 2019/20, o Barcelona deverá ser um dos clubes mais ativos no mercado, tanto em chegadas, quanto em partidas. O ano pra lá de irregular, o baixo rendimento de algumas estrelas do plantel e a ​folha salarial altíssima – é a maior do futebol europeu atualmente -, podem culminar em uma ‘faxina’ de grandes proporções no gigante da Catalunha. Nesse cenário, levantamos seis jogadores em baixa que podem deixar o clube na próxima janela de verão. Confira:

1. Arda Turan

Acredite se quiser, mas o armador turco ainda segue vinculado contratualmente ao Barcelona. Após passar duas temporadas emprestado ao İstanbul Başakşehir, Arda retornou à Catalunha na última janela de inverno, mas não foi aproveitado até agora por Quique Setién. Seu vínculo se encerra em junho, e certamente não será renovado pelo clube espanhol.

2. Samuel Umtiti

Trata-se de um zagueiro ainda ‘jovem’ – tem 26 anos de idade -, mas que já vivencia um certo desgaste no Barcelona. Posto no mercado pelos catalães diversas vezes nas últimas janelas, o francês pode, enfim, separar caminhos do clube no próximo verão. Aparentemente, renovar as peças de seu sistema defensivo é uma das ambições da diretoria blaugrana para 2020/21.

3. Ivan Rakitic

São seis anos de Barcelona, mas nunca o meia croata esteve tão ​em baixa quanto em 2019/20, convivendo mais com o banco de reservas do que qualquer outra coisa. Em outras janelas, foi sondado por Inter de Milão, PSG e Juventus, mas acabou optando por permanecer no gigante catalão. Restando um ano para seu contrato se encerrar, deve ser negociado pelo Barcelona em julho, com o Sevilla, seu ex-clube, despontando como um destino em potencial.

4. Arturo Vidal

O chileno até passou a ser mais utilizado desde a chegada de Setién, mas não deve escapar do projeto de renovação do clube catalão. Sua idade avançada (32 anos) e seu vínculo próximo do fim devem culminar em sua negociação pelo Barcelona já na próximo verão. O clube precisa capitalizar com saídas, especialmente se quiser fazer contratações de peso como ​Neymar.

5. Philippe Coutinho

Esta talvez seja a situação que mais gera incômodo e aflição na diretoria catalã atualmente: o ​destino de Coutinho. O meia brasileiro já sabe que não será reaproveitado pelo Barcelona após retornar de empréstimo. O desafio, no entanto, está na ambição blaugrana em conseguir reaver boa parte dos 160 milhões de euros aplicados em sua contratação. O atleta de 27 anos vive um momento instável e desvalorizou bastante, o que dificulta sua recolocação no mercado.

6. Antoine Griezmann

Vai parecer absurdo, mas sim, o Barcelona já pensa em colocar o ​atacante francês no mercado. Griezmann não empolgou em sua primeira temporada como jogador culé e o diálogo com ​Lionel Messi tem se provado desafiador dentro das quatro linhas. Temendo repetir o enredo de Coutinho, o clube flerta com a possibilidade de negociá-lo já no próximo verão. O objetivo é claro: não tomar tanto prejuízo, já que aplicou 120 milhões de euros para firmar sua chegada.

