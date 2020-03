6 jogadores que deveriam estar em times melhores

Quanto mais os talentos estiverem espalhados, melhor para a competitividade do futebol brasileiro, fato. Contudo, existem alguns jogadores de qualidade técnica acima da média que acabam ‘subaproveitados’ em meio a um elenco de nível inferior… Levantamos seis atletas que estão na ​Série A e que já provaram ter muito futebol, mas que mereciam estar jogando em equipes mais fortes/competitivas. Confira:

Léo Sena (Goiás)

Ao lado de Michael – que acabou rumando ao Flamengo no início deste ano -, o volante Léo Sena foi o grande destaque do ​Goiás em 2019. Combativo, técnico, dono de bom passe e boa visão de jogo, ainda tem muito potencial para evolução por conta de sua idade: tem apenas 24 anos. Já mostrou o suficiente para estar no radar de gigantes do país.

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Foi o craque da Série B de 2019 com sobras, somando mais de 20 participações diretas para gols do Red Bull Bragantino e conduzindo sua equipe ao título da segunda divisão. Recebeu múltiplas sondagens de clubes maiores, mas optou por renovar com a ascendente equipe do interior de São Paulo. Muito técnico e bom finalizador.

Germán Cano (Vasco)

Contratado pelo ​Vasco na última janela de transferências, o centroavante argentino é um ‘oásis’ em meio ao deserto de qualidade e organização que é o clube carioca nesse início de 2020. É fato que o Cruzmaltino é um gigante do futebol brasileiro, mas seu atual elenco e momento não condiz nada com sua rica história. Cano, autor de 5 dos 8 gols do time no ano, merecia mais.

Marcelo Benevenuto (Botafogo)

O mesmo dito anteriormente sobre o Vasco se aplica para o ​Botafogo: um gigante combalido e há muito coadjuvante no futebol brasileiro. Um de seus destaques é o zagueiro Benevenuto, de 24 anos, que na contramão de sua equipe, vive um início de 2020 espetacular tecnicamente. Caberia em muitos clubes mais fortes da Série A.

Vinícius Goes (Ceará)

O meia já teve suas oportunidades vestindo camisas pesadas/tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense e Atlético-MG, mas acabou não sendo bem aproveitado no primeiro e não brilhou no segundo. Tem qualidade e recurso para ser protagonista em clubes relevantes, como vem sendo nestes primeiros meses de temporada pelo ​Ceará.

Cacá (Cruzeiro)

Ederson e Fabrício Bruno, dois jovens jogadores de muito potencial, optaram por seguir suas respectivas carreiras fora do ​Cruzeiro após o rebaixamento celeste. O garoto Cacá, apesar de sondado por outros clubes da Série A, preferiu ficar. Forte e com boa leitura de jogo, o defensor de apenas 20 anos poderia estar em uma equipe da elite nacional. Sua lealdade ao seu clube formador, no entanto, acabou falando mais alto.