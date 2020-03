6 jogos que tiveram ao menos cinco expulsões no futebol brasileiro

O bom jogo protagonizado por ​Grêmio e ​Internacional ficou em segundo plano. A briga generalizada nos minutos finais do Gre-Nal desta quinta-feira, pela ​Libertadores, virou o assunto principal do clássico 424, que terminou com oito jogadores expulsos (Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda pelo lado azul; Edenílson, Cuesta, Moisés e Praxedes pelo lado vermelho). Partidas, assim, porém, não são inéditas na história do futebol. Abaixo, relembramos outros seis duelos envolvendo times brasileiros (até mesmo um outro duelo entre os grandes times do Rio Grande Sul) que tiveram ao menos cinco jogadores recebendo cartão vermelho.

Náutico x Grêmio – 2005

A famosa Batalha dos Aflitos, jogo que reconduziu o Grêmio à primeira divisão nacional, teve cinco expulsões. Pelo lado gaúcho, Patrício, Domingos, Escalona e Nunes receberam o cartão vermelho. Já Batata foi para a rua mais cedo no time pernambucano. O Tricolor, mesmo em defasagem numérica, venceu por 1 a 0.

Vitória x Bahia – 2018

O Ba-Vi válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano tinha a promessa de paz. Só que terminou antes do tempo regulamentar. Em um primeiro momento, Vinícius, Edson, Becão e Lucas Fonseca, pelo Bahia e Rhayner, Kanu e Denilson, pelo Vitória, foram expulsos. Mais tarde, Uillian Correia e Bruno Bispo também foram para a rua, do Leão. Assim, com o Vitória tendo apenas seis jogadores em campo, foi preciso encerrar a partida, que estava empatada por 1 a 1 e, pelo regulamento, o Bahia foi declarado vencedor pelo placar de 3 a 0.

Flamengo x Atlético-MG – 1981

O duelo, válido pelo desempate da primeira fase da Copa Libertadores, acabou após a expulsão de cinco atletas do Galo. Com uma falta violenta de Reinaldo em Zico, aos 32 minutos do primeiro tempo, começou a série de expulsões. Depois do ídolo atleticano, Éder, Chicão, Palhinha e João Leite foram para o chuveiro mais cedo ainda no primeiro tempo. O time mineiro acabou deixando a competição, que, mais tarde, foi vencida pelos cariocas.

Internacional x Grêmio – 1969

O 1º Gre-Nal da história do Beira-Rio não terminou. Em 20 de abril de 1969, o gramado foi transformado em ringue após uma entrada do uruguaio Urruzmendi. Na confusão, somente o goleiro Alberto, do Grêmio e Dorinho, do Inter, não foram expulsos. Ou seja, 20 atletas receberam o cartão vermelho.

Palmeiras x Flamengo – 2018

Em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, paulistas e cariocas empataram por 1 a 1. Já nos acréscimos, jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão na lateral. A arbitragem, após conversa reservada, distribuiu cartões vermelhos. Dudu, Jailson e Luan (que estava no banco) foram expulsos pelo Palmeiras. Cuéllar, Henrique Dourado (também no banco de reservas) e Jonas receberam a punição pelo lado do Flamengo.

Santa Cruz x Sport – 2017