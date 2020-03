6 times grandes que lutaram contra o rebaixamento no Estadual

​Faltando três rodadas para o término da fase classificatória do Campeonato Paulista, o Corinthians é lanterna do Grupo D. Mesmo que ainda possa até mesmo se classificar para as quartas de final, neste momento a preocupação maior é com um possível e real risco de rebaixamento. Com 10 pontos, tem campanha superior, apenas, a Ituano (nove), Botafogo (oito), Oeste e Ponte Preta (ambos com sete). Até o final desta etapa da competição, irá cruzar com dois rivais diretos (Ituano e Oeste) e ainda terá pela frente o clássico diante do Palmeiras. Ou seja, todo cuidado é pouco. Abaixo , relembramos alguns casos de times importantes do Brasil que passaram por situação semelhante nas últimas décadas .

São Paulo – 1990

Naquela ocasião, o Paulistão não previa rebaixamento, mas se fosse o contrário…o Tricolor conseguiu a proeza de ficar na 15ª colocação entre 24 participantes. Sim, flertou com o perigo.

Corinthians – 2004

O próprio Timão, há 16 anos, esteve próximo da queda. Na ocasião, contou com uma ajuda do São Paulo, que venceu o Juventus por 2 a 0 na última rodada e evitou o descenso do Timão.

Flamengo – 2006

Terminou o Campeonato Carioca na penúltima colocação e por pouco não caiu. Só ficou à frente da Portuguesa, que acabou rebaixada.

Athletico-PR – 2015

O Furacão, para se livrar do rebaixamento, precisou enfrentar o chamado Quadrangular da Morte, com Rio Branco, Nacional e Prudentópolis. Menos mal que liderou este grupo e escapou da degola.

Avaí – 2015

Foi outro a enfrentar o Quadrangular da Morte, mas em Santa Catarina. Ficou à frente de Marcílio Dias, Atlético de Ibirama e Guarani de Palhoça.

Grêmio – 2018

Ao iniciar o Gauchão com o time de transição, o Tricolor se complicou. Chegou a ocupar a lanterna da competição. Nas últimas quatro rodadas, porém, conseguiu se recuperar e garantir classificação às quartas de final. Nas etapas eliminatórias, não deu chance a ninguém e ficou com o título.