6 times para os brasileiros terem medo na Libertadores 2020

​A Libertadores da América coloca frente a frente os principais times do continente na busca, como define a Conmebol, pela “Glória Eterna”. Só que, obviamente, existem aqueles rivais mais fortes que precisam ser olhados bem de perto. E o 90min elencou seis deles.

River Plate – Argentina

Finalista no ano passado e campeão em 2018, o time comandado por Marcelo Gallardo, a princípio, continua como o grande rival a ser batido por equipes brasileiras. De 2015 para cá, se recolocou no topo da América para, a princípio, ficar ali por muito tempo.

Peñarol – Uruguai

Muito embora esteja em um nível de investimento bem abaixo, tem no banco uma grande atração. O ex-atacante Diego Forlán, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, é o técnico do time uruguaio. Vale a pena ficar de olho para ver o que pode fazer de bom.

Boca Juniors – Argentina

Dos times que disputam a atual edição da Libertadores, é o que tem mais títulos. E, com Riquelme no corpo diretivo e Tevez em campo, o objetivo é voltar a ser protagonista no continente.

Olimpia – Paraguai

Com Emmanuel Adebayor (ex-Real Madrid, Manchester City e Tottenham) no elenco, a ideia é, no mínimo, surpreender. Jogador para desequilibrar uma partida o time de Assunção já tem.

Independiente del Valle – Equador

Atual campeã da Copa Sul-Americana, a equipe equatoriana promete dar trabalho. Trata-se de um clube organizado e que pode jogar, também, com a altitude a seu favor.

Racing – Argentina

É bem verdade que perdeu o técnico Eduardo Coudet para o Internacional, mas um clube que consegue ser campeão argentino mesmo tendo rivais poderosos pela frente merece todo o respeito. Sim, a equipe de Avellaneda chegou à Libertadores por conta do título nacional da temporada 2018/2019.