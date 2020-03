6 transferências já fechadas para a próxima temporada na Europa

Apesar das dúvidas sobre a próxima janela de transferências e o pontapé inicial para a temporada 2020/21 na Europa devido ao covid-19, já há transferências fechadas para o segundo semestre deste ano. Abaixo estão listados seis jogadores – referendados pelo site UOL Esporte – que já sabem que mudarão de clube no meio do ano e que agora só esperam o fim da pandemia para poderem vestir suas novas camisas.

6. Yan Couto

Com vínculo de cinco anos com o Manchester City Yan Couto, lateral-direito do Coritiba de 17 anos e destaque da seleção sub-17, foi negociado com o clube inglês por 6 milhões de euros (R$ 30 milhões), mas o Coxa pode receber até 12 milhões de euros pelos bônus.

5. Alexander Nübel

Alexander Nübel será goleiro do Bayern de Munique, a partir de julho de 2020. O defensor do Schalke 04 despertou interesse do Gigante da Baviera pelo desempenho semelhante ao de Manuel Neuer. Com isso, após muita especulação, o clube assinou um pré-contrato com o atleta, de cinco anos. Nübel foi revelado nas categorias de base do Schalke 04 e destacou-se atuando no Campeonato Alemão.

4. Francisco Trincão

Atacante do Braga, com apenas 20 anos, Trincão atua nas categorias de base da seleção portuguesa, e foi negociado com o Barcelona por 32 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). O contrato será de cinco anos e a cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,43 bilhões).

3. Hakim Ziyech

Ziyech fez toda a sua carreira na Holanda. Ele começou atuando pelo Heerenveen, depois passou pelo Twente e desde 2016 está no Ajax. Com 18 jogos no Campeonato Holandês desta temporada, possui seis gols e 13 assistências. A partir da próxima temporada, ele irá atuar pelo Chelsea. Para contar com o meia-atacante marroquino, os blues desembolsaram 40 milhões de euros (R$ 228 milhões) fixos, mais quatro milhões de euros (R$ 19 milhões) em variáveis por metas.

2. Pedrinho

O camisa 10 corintiano foi negociado com o Benfica, de Portugal. Formado na base do Corinthians desde os 14 anos, Pedrinho passou por todas as categorias e foi promovido ao elenco principal em 2017, mesmo ano em que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior . Como atleta profissional, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (2017) e três Paulistas (2017/2018/2019). O negócio foi fechado em torno de 20 milhões de euros (R$ 105 milhões), assumindo o posto de maior transferência da história do clube se contabilizar o valor em reais. Assim como Antony, pode nem voltar a atuar no futebol brasileiro por conta da pandemia de covid-19.

1. Antony