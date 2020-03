6 treinadores que tiraram grandes clubes do ‘abismo’

Os clubes de futebol têm suas fases e muitas delas não são boas… com derrotas amargas, rebaixamentos, eliminações vexatórias, falta de dinheiro e diversos outros problemas que rodeiam o dia a dia dos times, incluindo os gigantes da bola. O ‘outro patamar’ pode passar ou tardar a chegar e ocasionalmente é preciso uma ajuda externa – quase um super-herói – para ‘salvar’ ou reencaminhar a agremiação para o caminho do sucesso e das glórias.

Conheça 6 treinadores que foram capazes (e corajosos) de puxar um grande time para ‘fora do abismo’.

Joel Santana – Flamengo (2005)

O ‘Papai Joel’ faz parte da história do ​Flamengo e é nome certo no coração de milhões de rubro-negros. O treinador operou diversos ‘milagres’ no clube e foi um dos grandes responsáveis por evitar o que seria um rebaixamento inédito. Em 2005, Joel assumiu o Mais Querido como forte candidato a visitar a Série B, mas o comandante passou a sua mensagem para o grupo e conseguiu o que era considerado improvável. Ele dirigiu o time em 9 partidas, obtendo 6 vitorias e 3 empates. O retrospecto foi o suficiente para deixar o time na 15ª colocação e se livrar do descenso.

Cuca – Fluminense (2009)

Sem clube, Cuca não passa por um grande momento em sua carreira e vive um período de baixo no futebol brasileiro. Porém, o treinador teve grandes trabalhos na década passada e foi responsável não só por grandes conquistas, como Campeonato Brasileiro (2016) e Libertadores (2013), mas também por salvar times do rebaixamento. O experiente comandante teve algumas ‘recuperações’ fantásticas, mas a do ​Fluminense, em 2009, foi simplesmente inacreditável. O técnico assumiu o Tricolor das Laranjeiras com 99% de chances de descenso a 11 rodadas do fim da competição, mas com 8 vitórias e três empates fez o inimaginável e evitou a queda do ‘Time de Guerreiros’ para a Série B.

Muricy Ramalho – São Paulo (2013)

Muricy é um dos ‘monstros sagrados’ da história do ​São Paulo e ficou marcado, especialmente, por sua trajetória vitoriosa entre 2006 e 2008. Porém, o técnico foi muito importante na salvação do clube em 2013. O técnico chegou ao tricolor em uma fase complicada e em que o time era tido como nome forte ao rebaixamento inédito – afinal a equipe tinha somado apenas 18 pontos no primeiro turno –, mas o ‘Boeing’ conseguiu tirar o time da parte de baixo da tabela e ainda alçou voos mais altos do que era previsto ao terminar o Campeonato Brasileiro na nona colocação.

Lisca Doido – Ceará (2015/2018)

“Saiu do hospício? Tem que respeitar, Lisca Doido é ​Ceará!” Os fãs brasileiros do esporte se acostumaram com o tradicional grito da torcida do Vozão à época em que Lisca Doido comandava a equipe. Em 2015, o irreverente treinador assumiu o alvinegro com a dura missão de evitar a queda para a Série C. O time tinha 98% de chances de rebaixamento há 8 partidas do fim do Campeonato Brasileiro, mas Lisca abraçou o grupo e fez mais um de seus “milagres” ao evitou o que era dado como certo pela maioria. A situação se repetiu em 2018, mas na Série A, e novamente o corajoso treinador conseguiu salvar o time da queda de divisão.

Vanderlei Luxemburgo – Vasco (2019)

Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do Brasil. Vitorioso, Luxa tem belas passagens por gigantes do futebol brasileiro e internacional, porém, nem tudo são flores e o atual técnico do ​Palmeiras já pegou algumas ‘bombas’ na mão. O professor fez ótimos trabalhos de recuperação ao longo de sua carreira, especialmente no Flamengo, mas recentemente foi o responsável direto por tirar – com sobras – o ​Vasco da “zona da confusão” e, apesar dos 47% de aproveitamento à frente do clube, conseguiu dar tranquilidade ao grupo alvinegro e motivos para os torcedores sorrirem depois de tantos problemas e turbulências em São Januário.

Marcelo Gallardo – River Plate (2014)

Multicampeão, Marcelo Gallardo chegou ao River Plate em 2014 como “mais um” e tinha a difícil missão de elevar a moral da equipe, sobretudo, na Copa Libertadores. O time argentino amargava um longo tempo fora da competição internacional e queria retomar o seu espaço na América do Sul. Gallardo foi meio-campo e atuou pelos Millonarios, mas não teve grandes alvoroços em seu anuncio e era tido como uma grande aposta, e que “tiro de sorte”! O ex-jogador logo conquistou o seu espaço e hoje é um dos maiores técnicos do continente.