7 contratações de 2020 que até agora não mostraram a que vieram

​Investimentos foram feitos. Mas nem todos deram o resultado esperado até o momento. Com quase dois meses de bola rolando pelo Brasil, alguns jogadores contratados por times da Série A como grande esperança estão devendo. E o 90min enumera sete nomes que, sim, ainda precisam provar que podem ser úteis a seus respectivos times.

Luan – Corinthians

Foi a grande contratação do Corinthians para 2020. Na tentativa de recuperar o futebol do camisa 7, o Timão investiu alto para tirá-lo do Grêmio, mas até agora apenas “flashes” do Rei da América apareceram com a camisa alvinegra.

Thiago Neves – Grêmio

É bem verdade que ainda não teve a sequência desejada, mas o próprio técnico Renato Portaluppi reconhece que o meia tem muito a evoluir. Contra Inter e Caxias, pelo Campeonato Gaúcho, sua entrada coincidiu com a “perda” do meio-campo.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Moisés – Internacional

O lateral-esquerdo foi escolhido a dedo por conta das características pedidas pelo técnico Eduardo Coudet. Mas sua performance, até aqui, é bem aquém do que necessita um time que joga com os jogadores de lado de campo bem avançados e chegando constantemente ao fundo.

Artur – Red Bull Bragantino

O atacante, destaque do último Campeonato Brasileiro pelo Bahia,foi vendido pelo Palmeiras por cerca de R$ 25 milhões. E toda a expectativa colocada em cima de seu futebol ainda não se confirmou. Pelo contrário. Suas atuações, até aqui, são bastante tímidas.

Foto: Ari Ferreira / Bragantino

Hyoran e Guilherme Arana – Atlético-MG

O primeiro já jogou bastante, sendo titular absoluto da era Rafael Didamel, e ainda não convenceu. O segundo ainda não apareceu tanto assim em campo, mas tem um futuro promissor. Basta ganhar a sequência tão esperada e, claro, provar em campo.

Raniel – Santos

No ano passado, o Peixe clamava por um centroavante. Pois este jogador desembarcou na Vila Belmiro para 2020 e está bem atrás na lista de prioridades para o ataque do técnico Jesualdo Ferreira.

Foto: Twitter / Santos

Fernando Pacheco – Fluminense

O atacante peruano assinou contrato de quatro anos, mas ainda está devendo seu gol. De nada adianta um jogador de frente ter boas atuações se não comparecer no placar.

Foto: Reprodução / Fluminense