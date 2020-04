7 craques do mundo da bola que já admitiram que não gostam de ver futebol

​Jogadores de futebol que não dão a mínima para…o futebol! Sim, existem, e não são poucos. Aliás, craques da bola já revelaram que, quando não estão em campo, o que menos querem é ouvir falar do esporte. Vamos relembrar sete deles?

Lionel Messi

​Messi já disse que nunca vê futebol na televisão. Seu maior passatempo é ficar brincando com seus filhos no tempo livre.

Ronaldinho Gaúcho

Nos tempos de Atlético-MG, foi bastante claro: “Não gosto de ver futebol. Gosto de jogar. Não aguento 90 minutos diante da televisão. Só vejo as melhores jogadas”, disse.

Gareth Bale

O galês foi para lá de sincero e garantiu a preferência por assistir a partidas de golfe em seu tempo livre.

Christian Vieri

Foi um dos grandes atacantes da história do futebol italiano, mas certa vez admitiu que o futebol nunca foi sua primeira opção no esporte. Seu sonho era ser jogador de críquete.

Neymar

Fora das quatro linhas, a opção de ​Neymar é clara: video game. Ainda nos tempos de Barça, admitiu: “Não gosto de ver partidas quando não são do Barcelona. Não vejo o Real Madrid e nem outras equipes”.

Gabriel Batistuta

“Não gosto de futebol. Ele é apenas meu trabalho” disse certa vez o ex-centroavante argentino.

Ter Stegen

O último a seguir este caminho foi o goleiro Ter Stegen, do Barcelona. “As pessoas riem quando eu digo que não tenho nem ideia sobre futebol. Não vejo muito futebol, a não ser quando há jogos bons ou quando me interessa algum em particular, porque tenho uma relação ou algum amigo. Às vezes, me perguntar o nome de um jogador e não tenho ideia”, afirmou.