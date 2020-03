7 jogadores contratados a baixo custo que se tornaram grandes craques

Pechinchas de mercado. No futebol contemporâneo, conseguir boas aquisições a preço baixo é quase impossível, mas alguns clubes, vez ou outra, tiram a sorte grande. Por estarem em fim de contrato ou ainda no início de suas carreiras, confira sete jogadores que custaram pouco e se transformaram em verdadeiros craques em suas equipes:

7. Toni Kroos

O volante alemão era um dos pilares do Bayern e já tinha uma conquista de ​Champions em seu currículo mas, afim de buscar novos ares, não aceitou proposta de renovação em reta final de seu vínculo. Quem aproveitou o cenário de ‘desvalorização’ foi o Real Madrid, que garantiu um grandíssimo jogador por apenas 25 milhões de euros.

6. Kevin de Bruyne

Poucos se lembram das passagens do belga por Chelsea e no Werder Bremen, mas elas foram suficientes para convencer a diretoria do Wolfsburg a investir em sua contratação em 2014. Custou apenas 21 milhões de euros ao cofres do clube alemão, que viria a faturar mais que o triplo (75 milhões de euros) ao negociá-lo ao Manchester City, uma temporada e meia depois.

5. Jan Oblak

O goleiro esloveno jogava pelo Benfica quando foi contratado pelo Atlético Madrid, em 2014, por apenas 16 milhões de euros. Naquela época, não parecia se tratar de uma ‘aquisição de luxo’, mas com o tempo ele se provou como um dos melhores goleiros do mundo.

4. Marc-André Ter Stegen

O goleiro alemão é uma das contratações mais lucrativas do futebol europeu nos últimos anos. Deixou o Borussia Mönchengladbach para defender o Barcelona em 2014, custando apenas 12 milhões de euros aos cofres do clube catalão. Ele é agora um dos melhores goleiros do mundo e já escreveu seu nome na história do time blaugrana.

3. Keylor Navas

Após uma Copa do Mundo de 2014 simplesmente espetacular com sua seleção (Costa Rica), o goleiro entrou no radar de gigantes do futebol mundial. Acabou fechando com o Real Madrid, que pagou a módica quantia de 10 milhões de euros ao Levante, seu time à época. Apesar de subvalorizado, foi um herdeiro digníssimo para Casillas, conquistando três Champions.

2. N’Golo Kanté

O volante francês é, atualmente, um dos grandes e mais referenciados de sua posição no Velho Continente. Mas quem descobriu o potencial do ‘cão de guarda’ não foi o Chelsea, mas sim o Leicester City, que pagou apenas 9 milhões de euros para tirá-lo do Caen (FRA). Naquele ano, acabou sendo um dos pilares da espetacular conquista da ​Premier League pelos Foxes.

1. Marcelo

Quando o Real Madrid foi ao ​Fluminense para buscar quem seria o sucessor de Roberto Carlos na lateral-esquerda merengue, poucos torcedores madridistas poderiam imaginar que daria tão certo. Marcelo se tornou um dos maiores da posição na história do futebol. Custou somente 7 milhões de euros para o time da capital espanhola.

