7 jogadores que não jogariam a EURO 2020, mas poderão estar na EURO 2021

​Na última terça (17), a UEFA oficializou o ​adiamento da Eurocopa 2020: a princípio programado para iniciar em 12 de junho, o torneio entre seleções será realizado somente no verão de 2021, medida emergencial em meio à pandemia do coronavírus que se alastra pelo mundo. É fato que o motivo de força maior não permite comemorações, mas há alguns jogadores que ‘agradecem’ a medida, pois estavam fora de combate e fora dos planos para a edição neste ano. Veja 7 jogadores que não disputariam a Euro 2020, mas poderão estar em ação em 2021:

Marcus Rashford (Inglaterra)

O jovem atacante do Manchester United sofreu uma complexa lesão nas costas, que já o tira de combate há semanas. Seu processo de recuperação exige tempo e paciência, o que atingiria seus planos e os planos de Gareth Southgate pensando em junho de 2020.

Eden Hazard (Bélgica)

O meia-atacante é uma das referências técnicas de sua seleção, mas vive uma primeira temporada ‘assombrada’ pelo Real Madrid. Já sofreu três lesões somente em 2019/20, a última neste mês de março, que exigirá cirurgia. Sua participação na Euro estava muito ameaçada.

Ricardo Pereira (Portugal)

O lateral-direito do Leicester City sofreu uma lesão grave no joelho (ruptura no ligamento) que o tirará de combate por longos meses. Nome certo nas convocações de Fernando Santos para a seleção de Portugal, o jogador de 26 anos terá tempo hábil para se recuperar e voltar à ativa.

Ousmane Dembélé (França)

Veloz, habilidoso e dono de muitos recursos técnicos, o jovem atacante francês é triste caso de talento que não tem sido explorado em toda sua potencialidade por causa das lesões. Sofreu nova contusão grave em fevereiro e precisou passar por cirurgia.

Memphis Depay (Holanda)

O meia-atacante do Lyon é o dono da camisa 10 da Holanda não à toa. Extremamente técnico, é uma das referências dessa renovada Laranja Mecânica. Uma grave contusão no joelho, ainda em dezembro, deve tirá-lo dos gramados até julho. Fatalmente perderia a Euro.

Niklas Süle (Alemanha)

Mais um caso de ruptura no ligamento do joelho, uma das contusões mais graves e delicadas que acometem jogadores de futebol. Está fora de combate desde outubro e ainda sem previsão de retorno. Dificilmente estaria nos planos de Joachim Löw.

Harry Kane (Inglaterra)

O centroavante do Tottenham não está entre os jogadores que certamente desfalcariam sua seleção se a Euro fosse em junho, tendo em vista que já está em fase final de recuperação de uma contusão nos ligamentos do tornozelo. Contudo, chegaria com pouco ritmo de jogo. Sem dúvida, está aliviado com a nova data.

