7 jovens talentos para você ficar de olho durante a Libertadores 2020

​Na próxima terça-feira (3), será dada a largada: 32 times iniciarão suas respectivas jornadas em busca da maior glória do futebol sul-americano, a conquista da ​Libertadores. Recheada de grandes clubes, a edição 2020 também é marcada pela presença de jovens promessas que merecem nosso olhar mais atento. A seguir, separamos 7 jogadores de 21 anos ou menos que estarão em ação na competição e que prometem muito. Confira:

Gabriel Verón (Palmeiras)

O jovem atacante do Palmeiras é o sub-19 mais valioso da América do Sul e esse status não veio à toa: além de já trilhar seus primeiros passos como profissional de um dos maiores times do continente, Gabriel foi o grande protagonista do título da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, em 2019. No ​Transfermarkt, seu passe é avaliado em 25 milhões de euros.

Jan Hurtado (Boca Juniors)

O veloz atacante de 19 anos é uma das jovens estrelas em ascensão no Boca Juniors, equipe recheada de garotos talentosíssimos em seu elenco para 2020. Muito rápido, forte e habilidoso, o venezuelano chegou a ser especulado no Atlético-MG após a chegada de Dudamel, mas não houve nenhum contato oficial divulgado pelas partes. Altamente explosivo, atenção nele!

Julián Álvarez (River Plate)

Presente na equipe que garantiu a classificação da Argentina aos Jogos Olímpicos de 2020 – via pré-Olímpico da Colômbia, disputado no início de 2020 -, o atacante de 19 anos é uma das joias que Gallardo vem lapidando, cautelosamente, no River Plate. É um dos prospectos mais empolgantes do país na atualidade.

Matías Zaracho (Racing)

Na mira de gigantes do futebol português como Porto e Sporting, o meia-atacante de 21 anos é titular do Racing há duas temporadas, tendo sido peça importante para a conquista do título argentino em 2018/19 com o treinador Eduardo Coudet. Tem bastante recurso e parece cada vez mais maduro e completo.

Facundo Pellistri (Peñarol)

Berço de craques históricos, o Uruguai vive um momento diferente em seu futebol, até mesmo com potências como Nacional e Peñarol passando por situações difíceis. Contudo, o aurinegro tenta tirar alento de suas categorias de base, que vez em quando produzem um novo grande talento. Este parece ser o caso de Facundo Pellistri, atacante de 18 anos, veloz e habilidoso.

Alan Franco (Independiente del Valle)

Não se engane pelos 21 anos de Alan Franco: ele já tem bastante experiência profissional e até convocações para a seleção principal do Equador. De ótimo passe e visão de jogo apurada, é uma dos talentos do surpreendente Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana 2019. Não deve tardar muito até que deixe a América do Sul rumo à Europa.

Vitinho (Athletico)

É bem verdade que o Furacão perdeu forças com o desmanche sofrido desde o encerramento da temporada passada. Contudo, a esperança rubro-negra mora nos jovens talentos de seu elenco. Além de Halter, Bambu e Khellven na última linha, Vitinho, atacante de 20 anos, é a joia do sistema ofensivo comandado por Dorival. Vive um bom começo de 2020.