7 seleções que contam com dois goleiros entre os melhores do mundo

​Toda equipe começa por um bom goleiro. Este virou quase que um mantra do futebol. Pois, ao redor do planeta, existem seleções que não precisam se preocupar com o assunto, já que possuem dois nomes de alto nível para a posição. O ​90min da Espanha elencou sete delas, e nós reproduzimos.

Argentina

Os goleiros da seleção argentina são de alto nível, tornando a disputa pela titularidade bastante acirrada. Esteban Andrada (Boca Juniors), que poderá chegar em breve à Europa, e Franco Armani (River Plate) são os nomes.

Eslovênia

A equipe europeia tem Jan Oblak e Samir Handanovic à disposição. É bem verdade que o primeiro é um dos astros do Atlético de Madrid e tem a titularidade assegurada em qualquer equipe que estiver, mas o arqueiro da Inter de Milão também garante segurança.

Alemanha

Existe uma discussão no mundo do futebol sobre quem é melhor: Manuel Neuer, do Bayern de Munique, ou Ter Stegen, do Barcelona. O primeiro não vive seu melhor momento, mas é craque, enquanto o segundo se tornou nada menos que o salvador do Barcelona.

Espanha

Os dois goleiros da equipe espanhola vivem momentos difíceis em suas carreiras, mas não há dúvida de que eles são enormes. De Gea, do Manchester United, vem tomando gols anormais, enquanto Kepa Arrizabalaga não tem posição assegurada no Chelsea.

Inglaterra

A seleção conta com grandes revelações da Premier League. O titular é Jordan Pickford, do Everton, mas Nick Pope, do Burnley, está na sua cola.

Itália

Sem Buffon, o gol italiano não ficou desprotegido. O titular hoje é Donnarumma, do Milan, que está com 21 anos e é um dos melhores em sua posição. Meret, do Napoli, faz uma concorrência em alto nível.

Brasil