7 times que vão aproveitar a pausa inesperada para corrigir erros do início de 2020

​Diante das circunstâncias e do contexto, não há nada a comemorar na determinação da CBF pela paralisação do calendário nacional por tempo indeterminado. É fato que a medida é justa e acertada, mas acontece por um motivo triste: o avanço da pandemia de ​coronavírus no Brasil. Ainda assim, clubes podem aproveitar a pausa inesperada para consertar erros do início de 2020 e reajustar a rota para a temporada. Confira sete times que terão bastante trabalho durante este período de hiato de jogos:

Corinthians

Sem dúvida, é um dos clubes da Série A que mais preocupa neste ponto do ano. Eliminado na pré-Libertadores e ameaçado de sequer se classificar ao mata-mata do Paulistão, o ​Timão vive um momento de enorme turbulência em seu processo de assimilação de nova filosofia de jogo. Tiago Nunes terá um longo trabalho tentando encontrar o equilíbrio para esta equipe, marcada pelo alto números de gols sofridos no início de 2020.

Vasco da Gama

É bem verdade que o ​Vasco tem conseguido sobreviver e avançar nas competições mata-mata, sendo um dos poucos clubes brasileiros que passaram da primeira fase da Sul-Americana. Mas a qual custo? O futebol muito abaixo da média, o ataque raquítico (8 gols em 14 partidas), os meses de atrasos salariais, a bagunça administrativa… O clube carioca tem muito a consertar se não quiser viver mais um ano difícil em sua história.

Cruzeiro

Por falar em ano difícil na história do clube, o ​Cruzeiro sabe muito bem o que significa isso. A situação do clube mineiro é delicadíssima, esportiva e administrativamente. Derrotado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e atual quinto colocado na classificação do Estadual, a Raposa flerta com suas eliminações que lhe seriam extremamente custosas, em um 2020 de receitas rareadas. Sem treinador, sem diretoria… Há muita coisa a ser feita na Toca.

Botafogo

O ​Botafogo não está no mesmo ‘bolo’ dos três acima citados, mas também vive seus problemas internos a nível financeiro e pode evoluir bastante dentro das quatro linhas a nível de atuações. Ficou de fora das semifinais da Taça Guanabara e começou ‘rateando’ a disputa da Taça Rio. Por outro lado, está conseguindo bons resultados em duelos difíceis de Copa do Brasil. O hiato de jogos colabora para o Glorioso assimilar Autuori e Honda, potenciais pilares ao clube no ano.

Atlético-MG

Eliminações trágicas e vergonhosas na Sul-Americana e na Copa do Brasil reduziram o 2020 do ​Galo apenas ao Mineiro e ao Brasileiro ainda em fevereiro. Rafael Dudamel, escolhido para liderar a ‘revolução’ no futebol do clube, durou menos de dois meses no cargo. A resposta do Alvinegro ao forte baque esportivo foi arrojada: buscar Jorge Sampaoli para a comissão técnica e Mattos para a direção de futebol. Agora, os dois terão tempo para trabalhar.

Athletico Paranaense

Ao longo das últimas temporadas, o ​Furacão se posicionou como uma das forças da Série A, brigando por títulos e figurando entre os primeiros sete colocados do Brasileirão. As conquistas recentes, no entanto, trouxeram holofotes ao elenco rubro-negro, praticamente ‘esfacelado’ na última janela. Pilares como Bruno Guimarães, Léo Pereira, Rony e Cirino deixaram o time, sem reposição à altura. Buscar reforços e tentar manter o DNA da equipe é o caminho neste hiato.

Sport

Por fim, temos que falar do tradicional Sport Recife, que fez a alegria de sua apaixonada torcida ao conquistar o acesso à Série A, mas que vem decepcionando neste início de ano. Se a fase de classificação da Copa do Nordeste terminasse hoje, o Leão estaria fora de seu mata-mata. No Pernambucano, é apenas o quinto colocado com 11 pontos… A título de comparação, o líder Santa Cruz tem 22. Muita coisa para mudar, isso se o Sport quiser competir na elite nacional.