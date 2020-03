8 clássicos que entraram para a história da Copa Libertadores

Um clássico não nasce de um dia para o outro e rivalidades que duram décadas não podem passar despercebidas. O futebol latino é repleto de clássicos que fazem o país e até mesmo o continente parar para assistir. Logo no sorteio em 2019, na escolha da chave de grupos da Libertadores, fez com que o torneio deste ano apresentasse uma dessas grandes rivalidades logo no primeiro turno da competição. Um clássico Gre-Nal inédito, que vai fazer diversas pessoas pararem e não perderem um minuto de cada lance do duelo. Com isso, nós do 90min não podíamos deixar de trazer os maiores clássicos dessa competição que faz os times sul-americanos lutarem pela tão sonhada taça.

8. Boca Juniors x River Plate – 2018

Começando nosso primeiro clássico, é claro que não tem como esquecer de uma final que aconteceu pouco tempo atrás. Em 2018, o troféu foi disputado pelos maiores rivais da Argentina, River Plate e Boca Juniors. Essa final é lembrada também por ter sido disputada no Santiago Bernabéu na Espanha, por decorrência da torcida do River apedrejar o ônibus dos jogadores do Boca na chegada ao estádio, o que levou jogadores a se ferirem. Apesar disso, o clássico disputado na Espanha não decepcionou quem aguardou tanto pela decisão. Os dois times apresentaram um jogo super equilibrado, com alta intensidade e drama, terminando 3 a 1 para o River.

7. Corinthians x Palmeiras – 2000

Um Palmeiras e Corinthians pela Copa Libertadores já é histórico por si só. Envolvendo uma revanche do ano anterior, agora numa semifinal, e com disputa de pênaltis mais uma vez, tem requintes de crueldade. O ano era 2000. Os rivais travaram um duelo equilibradíssimo, como já havia sido em 99. Só que agora com chuva de gols e viradas no Morumbi. O primeiro jogo foi 4 a 3 para o Timão e o segundo acabou 3 a 2 para o Verdão. Dois jogos, doze gols e penalidades. Nunca até então os dois clubes haviam vencido tanto e na mesma época. E nunca São Paulo presenciou um dérbi em uma ocasião tão decisiva e especial quanto aquela. Foi aí que, depois de nove cobranças perfeitas, Marcelinho se viu diante de Marcos, partiu para bola e o resto virou história. O pé de anjo fez com que um ídolo se tornasse santo. E um duelo entre rivais se transformou num momento único, para se reverenciar no Olimpo dos jogos inesquecíveis para todo amante de futebol.

6. Boca Juniors x River Plate – 2000

Quando a gente escuta que Boca e River vão se enfrentar, já sabemos que é jogão, e nesse ano não foi diferente. As quartas de finais fez do clássico argentino um jogo dramático dentro de campo. No primeiro jogo, River levou a melhor e venceu por 2 a 1 no Monumental. Já no jogo de volta, o Boca não deixou por assim, apenas nos 14 minutos do segundo tempo, Delgado marca o primeiro gol e deixa empatado. No final do jogo, quase se encaminhando para os pênaltis, Riquelme marca o segundo gol do time. Mas o final não acaba por aí, depois de seis meses afastado por lesão, Martín Palermo entra em campo e faz o terceiro gol no último segundo, fechando a vitória.

5. São Paulo x Palmeiras – 1994

Palmeiras sempre apresentou uma equipe que encanta o olhar do torcedor, e não podia ser diferente neste ano em que tinha uma equipe espetacular. Em 94, o time alviverde era considerado o melhor time do Brasil. O então campeão brasileiro enfrentou o São Paulo na oitavas de final, que no primeiro jogo acabou em 0 a 0 e levou a decisão para o jogo de volta. No segundo jogo os 2 gols de Euller fizeram com que a equipe de Vanderlei Luxemburgo desse adeus para o campeonato daquele ano. Evair descontou no final, mas não foi suficiente.

4. Cerro Porteño x Olimpia – 1993

Um dos clássicos mais frequentes do campeonato Continental, fez do duelo se destacar pela tensão e adrenalina das quartas de finais de 93. Com o primeiro jogo acabando em 1×1 e o segundo em 0x0, fez com que os rivais fossem disputar a classificação através dos pênaltis. Com as duas primeiras batidas perfeitas de ambos os lados, o terceiro pênalti já não foi certeiro tanto para o Cerro quanto para o Olimpia. Porém o Olimpia não acertou mais nenhum pênalti e acabou dando a vitória para o seu rival, que fez do goleiro o herói da partida.

3. Barcelona x Emelec – 1990

Os dois maiores rivais do Equador fizeram o ano de 1990 agitar os apaixonados por futebol. Neste ano, os clubes disputaram a fase de grupos e logo depois nas quartas de finais. Sendo a primeira vez na história do clássico em que os dois times que encontraram no mata-mata do campeonato sul-americano. Com partidas super disputadas, o clássico não passou despercebido. O primeiro jogo acabou em 0x0, porém o jogo de volta foi agitada por ambas as partes. Com um pênalti perdido do Emelec, Manuel Uquillas abriu o placar e deu a classificação para o Barcelona.

2. Fluminense x Vasco – 1985

A fase de grupos desse ano ocasionou em um baita jogo na primeira rodada do campeonato de 85. Com um Maracanã lotado, o torcedor não parou um minuto ao acompanhar 6 gols ao longo de todo o jogo. O Vasco abriu o placar, mas minutos depois Romerito virou para o Flu, já no segundo tempo Leonir acabou deixando o time tricolor em vantagem, até que Nenê empatou e deixou tudo igual. Mas esse jogo não acaba por aí! O Fluminense acabou levando 2 pontos do jogo porque o Vasco havia escalado Gersinho indevidamente. O mais lamentável é que as duas equipes acabaram ficando na última colocação e assim foram eliminadas precocemente.

1. Nacional x Peñarol – 1983