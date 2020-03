8 diferenças do futebol atual em relação aos anos 90

​O futebol mudou, e muito, nos últimos anos. Mas é óbvio que o sentimento de saudosismo permanece. Por isso, levantamento oito diferenças da atualidade do esporte na comparação com a década de 1990. Então, evoluímos para melhor ou não?

1 – Números fixos

Até os anos 90 um jogador, com raras exceções, era identificado por seu número às costas e sua posição no campo. Assim, o 2 era o lateral-direito, e o 5, o volante. Agora, cada atleta tem um número fixo. Seria uma perda de identidade ou uma adequação às regras de mercado?

2 – Chuteiras pretas

Atualmente, quase nenhum jogador usa as tradicionais chuteiras pretas. Elas são mais coloridas e chamativas, o que naturalmente garante uma atração maior pensando em vendas. Nos anos 90, um atleta sem chuteiras pretas era muito raro.

3 – Bola preta e branca

Se alguém pergunta sobre futebol, certamente a primeira imagem que vem à mente é a típica bola preta e branca com pentágonos e hexágonos. Isso é coisa do passado. Agora existem bolas de cores e desenhos diversos.

4 – Publicidade

Juntamente com os direitos de transmissão, a principal fonte de renda no futebol atual é a publicidade. Isso já vem de algum tempo (antes da década de 1990), com as equipes colocando patrocínios em seus uniformes. Porém, hoje isso virou uma ambição. Cada canto da camisa recebe marcas diferentes. Sem contar que os próprios atletas se tornaram referências em propagandas.

5 – VAR

É uma tecnologia recente, e há quem diga que, com ela, o futebol perde a sua magia. O certo, porém, é que muitos erros de arbitragem passaram a ser corrigidos com este instrumento.

6 – Pierluigi Collina

Na história do futebol, nenhum árbitro ganhou tanta repercussão como o italiano, por sua competência, estilo e características físicas. Há quem diga que foi o melhor de todos os tempos, e é fato que o esporte sente falta dele.

7 – Seleção do mundo x Seleção da Europa

Por conta do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 1998, foi feito um amistoso recheado de estrelas. O encontro entre os melhores jogadores do mundo contra os melhores da Europa não era algo inédito, mas desde então deixou de ser tendência, bem como os demais duelos beneficentes reunindo astros do esporte.

8 – Estrelas “estrangeiras”

A Lei Bosman foi uma revolução no futebol dos anos 90. Com ela, jogadores antes estrangeiros deixaram de ser extracomunitários, o que possibilitou aos clubes da Europa a busca incessante por reforços em outros países do continente.