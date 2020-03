8 jogadores que você acreditava que estavam aposentados, mas continuam atuando no futebol

Os amantes de futebol sabem que quando um jogador faz história em grandes clubes e conquista diversos títulos acaba sendo consagrado pela torcida. E quando eles se aposentam, a gente sente como se eles fossem próximos. Mas às vezes o “sumiço” se dá até mesmo antes da aposentadoria. Sem holofotes como em outras épocas, tem jogadores que seguem mostrando seus talentos embora pouca gente saiba. Fomos atrás de oito deles. Confiram!

8. Gaël Clichy

O lateral-esquerdo francês de 34 anos atualmente veste o manto do İstanbul Başakşehir. Clichy é conhecido por ter atuado em grandes clubes da Europa, como Arsenal e Manchester City. Muitos acreditavam que ele já estava aposentado, mas segue na ativa na Turquia. Ao longo de toda sua trajetória, carrega títulos do Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Supercopa.

7. Laurent Koscielny

Atualmente no Bordeaux, o zagueiro de 34 anos fez história no Arsenal durante sua passagem de 9 anos no clube, na qual ganhou Copa e Supercopa da Inglaterra. Não só isso, o jogador vestiu a camisa da seleção francesa em 2011 pela primeira vez em um amistoso e foi convocado para a Euro 2016, quando alcançou o vice-campeonato.

6. Bacary Sagna

O nosso terceiro jogador é francês também, porém sua nacionalidade é senegalesa. Bacary atua como lateral-direito e atualmente defende o Montreal Impact. O atleta de 37 anos teve passagem pelo Arsenal, Manchester City e seleção francesa, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

5. Nigel de Jong

O volante de 35 anos, com passagem pelo Ajax, Manchester City e Milan, desde 2018 atua no Al-Ahli. Marcador viril, foi eternizado pelo lance que protagonizou no Mundial da África do Sul em 2010 na decisão contra a Espanha.

4. Maicon

Único brasileiro da lista, o gaúcho Maicon de 38 anos também se faz presente. O lateral-direito joga atualmente no Criciúma, mas já teve passagem pelos clubes do Cruzeiro, Mônaco, Inter de Milão, Manchester City e Roma. Com uma bagagem de títulos como o Campeonato Brasileiro, Champions e Mundial de Clubes de 2010, o jogador segue carreira pelo clube catarinense.

3. Jakub Błaszczykowski

O polonês de 34 anos defende o Wisła Kraków e já foi destaque nos clubes do Fiorentina e Borussia Dortmund, pelo qual foi campeão da Bundesliga. Tendo passagem pela seleção da Polônia desde 2006, o jogador é considerado um dos melhores do país e ainda é convocado para os jogos oficiais da seleção.



2. Mario Gómez

O atacante alemão, Mario Gómez é conhecido mundialmente pela sua trajetória pela seleção alemã e pelos grandes clubes que vestiu a camisa. Atualmente joga no Stuttgart da segunda divisão do campeonato alemão, depois de defender equipes como o poderoso Bayern de Munique.

1. Ricardo Quaresma