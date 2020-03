8 lendas que não chegaram aos 400 gols na carreira

​Na noite da última quarta-feira (11), ​Neymar foi o protagonista do Paris Saint-Germain na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, triunfo que garantiu o clube francês nas quartas de final da ​Champions League 2019/20. Com o gol anotado na partida decisiva, o brasileiro chegou à expressiva marca de 400 tentos na carreira, número bastante relevante para um atleta de 28 anos de idade. Prova disso é que inúmeras lendas do futebol mundial, incluindo ‘camisas 9’ de respeito, se aposentaram sem ter alcançado essa estatística. Com base nas informações do site Transfermarkt, confira oito jogadores que não fizeram 400 gols na carreira:

Andriy Shevchenko

O atacante ucraniano foi um dos destaques de sua geração, construindo carreira amplamente prolífica e vitoriosa especialmente com a camisa do Milan. Somando clubes e seleção nacional, incluindo Sub-21 e categorias inferiores, foi às redes 305 vezes.

Miroslav Klose

Técnico, longevo e letal. Miroslav Klose marcou época no futebol alemão e é um dos ídolos contemporâneos da Lazio, clube ao qual dedicou os últimos anos de sua carreira. Se despediu dos gramados com 330 gols anotados, entre clubes e Seleção Nacional.

Robin Van Persie

O centroavante holandês decidiu pendurar as chuteiras em meados de 2019, tendo marcado época na ​Premier League com as camisas de Arsenal e Manchester United. Ao todo, 324 bolas na rede pelos pés de Van Persie, contabilizando também seleções de base da Holanda.

Hernán Crespo

Não é segredo que o futebol argentino tem uma ‘predestinação’ para a formação de grandes atacantes. Hernán Crespo foi um deles enquanto esteve nos gramados, ídolo histórico das torcidas do Parma e da Inter de Milão. 283 gols totais para ele, que se aposentou em 2012.

Diego Forlán

Assim como Van Persie, o atacante uruguaio também vem de aposentadoria recente, mais precisamente em agosto de 2019. Marcou época no futebol espanhol com as camisas do Atleti e do Villarreal, contabilizando 258 gols na carreira.

Ruud Van Nistelrooy

Finalizador genial e de posicionamento impecável, o centroavante holandês, um dos gigantes da história recente do Manchester United, pendurou as chuteiras em julho de 2012. Ao todo, anotou 359 gols ao longo da grandiosa carreira.

Didier Drogba

Para muitos, trata-se do maior jogador da história do futebol africano. É, também, um dos ídolos atemporais do Chelsea, clube pelo qual conquistou a emblemática ​Champions de 2011/12. Se aposentou em dezembro de 2018, após 365 tentos anotados entre clubes e Seleção.

Filippo Inzaghi

​Por fim, mais um lendário atacante do futebol italiano, expoente dos ‘anos de ouro’ do segundo maior campeão europeu, Milan. Decidiu encerrar a carreira como atleta profissional em julho de 2012, contabilizando 303 bolas na rede.