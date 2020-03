9 jogadores que estrearam “mais tarde” e conquistaram o futebol

O caminho natural de uma estrela da bola é começar nas divisões de base, desde muito jovem, para depois desabrochar entre os profissionais. Alguns chegam como grandes promessas, outros vão evoluindo com o tempo. Mas é fato também que há casos “fora da curva”, aqueles que estrearam tarde como jogador de futebol e demoraram a atuar na elite por virem dos mais variados lugares. Lembramos agora alguns desses casos um tanto quanto “incomuns” (e incríveis). Confiram!

9. Ruud Van Nistelrooy

Depois de passar por diversas equipes menores no acesso, o ex-atacante holandês foi selecionado para jogar a Liga Eredivisie, e em 1997, com 21 anos, Ruud estreou no Clube Heerenveen. Em junho de 2000 o jogador foi contratado pelo clube inglês Manchester United, porém ocorreu um fato curioso, o atleta acabou sofrendo uma grave ruptura nos ligamentos do joelho durante um dos treinos, e quase um ano depois, sua transferência foi concluída em 2001. Neste ano o clube fez um contrato com Ruud de cinco temporadas, na qual conquistou a tão sonhada taça da Premier League.

8. Ole Gunnar Solskjaer

O ex-jogador norueguês é famoso pela sua passagem pelo Manchester United, onde hoje é treinador. Quando jovem, Ole prestou serviço militar e só depois que terminou começou a atuar no futebol. Sua carreira iniciou no clube Clausenengen da terceira divisão do futebol norueguês e depois de quatro anos foi transferido para o Molde. Lá apresentou um excelente desempenho com 21 anos e chamou a atenção da direção dos Red Devils, se tornando então um grande jogador na história do clube.

7. Luca Toni

O ex-atacante italiano esteve em muitos clubes da terceira e segunda divisão da Itália. Dando o seu salto pela primeira vez na Série B com a camisa do Palermo e levando a equipe para a Série A do campeonato aos seus 27 anos na temporada de 2004-2005. Seu auge foi junto com o time de Fiorentina entre 2005 e 2006 em que se tornou o primeiro italiano a conquistar a Chuteira de Ouro. Não bastando isso, também foi campeão da Copa do Mundo de 2006.

6. Miroslav Klose

Aos 20 anos o ex-jogador alemão trabalhava na construção civil e, alguns meses após completar seus 21 anos, teve a oportunidade de chegar à Bundesliga junto com clube Kaiserslautern. Após diversas temporadas (com as Copas do Mundo de 2002 e 2006 no currículo), o artilheiro foi contratado pelo poderoso Bayern de Munique, pelo qual ganhou diversos títulos e fez história. Isso sem falar, é claro, da Copa do Mundo de 2014 disputada no Brasil.

5. Didier Drogba

O ex-jogador marfinense atuou como atacante e teve seu começo de carreira bem difícil, pois enfrentava problemas financeiros para poder treinar. Seu primeiro contrato profissional foi com 21 anos junto ao time francês da segunda divisão, Le Mans, em 1998. Duas temporadas depois, foi o suficiente pra Drogba apresentar seu talento e vestir a camisa do Guingamp da primeira divisão, marcando 20 gols na temporada. Tendo passagem pelo Olympique de Marselha e Chelsea, o jogador conquistou a UEFA Champions League.

4. Jamie Vardy

O jogador inglês continua marcando gols na Inglaterra, porém antes disso, era um trabalhador que marcava gols nas ligas menores inglesas. Em 2014, aos 27 anos o atacante conquistou a segunda divisão e na Premier League de 2015-16 com a equipe do Leicester City, fez história…

3. Jonas

A carreira de Jonas começou com 20 anos pelo Guarani, sendo o artilheiro da Série B de 2005. Apresentando uma excelente temporada pelo clube, o atacante começou a chamar a atenção. Com passagens pelo Santos, Grêmio e também pelo Portuguesa ao ser emprestado, voltou ao clube gaúcho em 2009 para ser aproveitado novamente. Em 2010 foi artilheiro do Brasileirão. Em 2011 aos 26 anos, Jonas se transferiu para o Valencia e no mesmo ano marcou o segundo gol mais rápido da história da Champions League com apenas 10.96 segundos de jogo. Em 2014 assinou contrato com o Benfica, onde virou ídolo e se aposentou em 2019.

2. Michael

O atacante que atualmente joga no Flamengo enfrentou diversas rejeições pelos clubes brasileiros ao entrar na base. Goiânia, Aparecidense e o tradicional Vila Nova negaram chances ao jogador, e a oportunidade veio pelo clube Monte Cristo da terceira divisão do campeonato goiano, em 2015 com 19 anos. Apenas em 2017 o atleta teve a oportunidade de jogar pelo Goiás, pelo qual subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma excelente campanha pelo clube goianiense, o atleta assinou contrato em janeiro de 2020 com o clube carioca depois de ter sido eleito a revelação do Brasileirão no ano anterior.

1. Bruno Henrique