9 jogos que marcam a história do Brasil em Copas para você rever na quarentena

​É de quatro em quatro anos que o planeta para com o objetivo de acompanhar a Copa do Mundo. Pois, em tempos de quarentena por conta da pandemia de coronavírus, é possível escolher alguns jogos históricos de Mundiais para rever. Que tal esses nove que a gente selecionou envolvendo o Brasil? Obviamente, nem todos tiveram o placar favorável para a seleção, mas o desfile de craques é impressionante!

Brasil 0 x 1 Argentina (1990)

A seleção não vinha na melhor de suas Copas, mas fez um enfrentamento gigante contra a Argentina nas oitavas de final. Só que as inúmeras chances não foram capazes de conter Maradona e companhia. Em uma jogada genial, o camisa 10 serviu Caniggia, que driblou Taffarel e garantiu a classificação dos hermanos.

Brasil 1 x 7 Alemanha (2014)

Por vezes, é preciso rever o maior fiasco da história do futebol brasileiro para se ter noção do que foi feito de errado. E vamos combinar: ali, em 2014, o futebol europeu já estava anos-luz à frente do nosso.

Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda (1998)

Gente, que jogo foi esse? Um enfrentamento de dois gigantes, de times incríveis. Ronaldo Nazário de um lado, Kluivert do outro. Enfim, se delicie…

Brasil 0 x 1 França (2006)

A seleção que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano sucumbiu. Você pode não querer rever esta derrota, mas fica a dica: Zidane jogou demais!!

Brasil 2 x 0 Alemanha (2002)

Se a seleção brasileira chegou ao Mundial “comendo pelas beiradas”, teve a campanha do penta selada por um jogo contra um time dos mais poderosos do futebol. E o Fenômeno fez a diferença…rememora aí!

Brasil 2 x 3 Itália (1982)

Conhecido como a Tragédia de Sarriá, o duelo tirou o Brasil na segunda fase da Copa. No entanto, deixou a lição de que o talento precisa ser valorizado. Naquele dia, Paolo Rossi acabou com a seleção. Mas a técnica de um time mágico jamais foi esquecida.

Brasil 3 x 2 Holanda (1994)

Muitos têm, da Copa do Mundo de 1994, a imagem de Roberto Baggio errando o pênalti na final e garantindo o tetra ao Brasil. Mas nenhum jogo marcou mais aquela campanha do que as quartas de final diante dos holandeses. Que jogo, meus amigos! Se não fosse a falta cobrada pelo Branco…

Brasil 1 x 1 França (1986)

Sabe quando fica o gosto de ‘quero mais’? Pois é…o Brasil caiu nos pênaltis para França de Michel Platini. Para quem não viu, fica a dica…

Brasil 4 x 1 Itália (1970)

Talvez seja nada menos que a maior partida que uma seleção fez na história das Copas. O jogo que consagrou Pelé e companhia como tricampeões mundiais precisa ser visto e revisto eternamente!