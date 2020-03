A divertida reação de Cristiano Ronaldo ao entrar em um estádio sem público – assista ao vídeo

​Cristiano Ronaldo protagonizou uma das cenas mais marcantes e inusitadas do futebol mundial no final de semana. E isso que ele deixou o gramado do Allianz Stadium, em Turim, sem balançar a rede no clássico entre Juventus e Inter de Milão.

A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0 (gols de Aaron Ramsey e Paulo Dybala) e foi realizada com portões fechados por conta do surto de coronavírus no país. A ausência de público foi encarada com bom humor pelo craque português. No caminho entre o ônibus e o interior do vestiário, o atleta se aproximou de onde normalmente ficam os torcedores e estendeu a mão, fingindo cumprimentá-los.

As pessoas que normalmente ali estão presentes reagem com muita festa à passagem de CR7. Só que, dessa vez, não foi possível. A Itália é o país que, no momento, mais sofre com o coronavírus. O número de infectados já supera 7 mil, com 366 mortes confirmadas. Diante dessa situação, mais de uma dúzia de partidas do Calcio foram adiadas ou jogadas com portões fechados. A possibilidade de suspensão da Série A não está descartada.