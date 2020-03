À procura de Emprego? Alelo abre diversas vagas pelo Brasil; Saiba como se candidatar!

Alelo disponibiliza diversas vagas de emprego em vários estados do Brasil; Interessado? Saiba mais sobre as vagas e como se candidatar!

A Alelo se trata de uma bandeira especializada em benefícios para os segmentos de alimentação, cultura, transporte e saúde. Fundada em 2003, é uma empresa 100% brasileira que integra o Grupo Elopar, que tem como sócios o Banco do Brasil e o Bradesco. Desde 2013, é líder de mercado no setor de benefícios pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa tem como premissa a qualidade de vida do trabalhador e acredita que quem vive bem, trabalha melhor.

"É uma empresa 100% nacional, que possui Bradesco e Banco do Brasil como acionistas. Desde 2003, somos líderes de mercado no segmento de benefícios pelo PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), com 15 anos de experiência e sinônimo de excelência e qualidade em cartões benefício e pré-pagos.

Já nascemos com o propósito de ser uma empresa inovadora: fomos a primeira a emitir os cartões de plástico com chip, eliminando os vouchers de papel. Também fomos a primeira empresa a lançar um aplicativo próprio, o Meu Alelo, que já possui cerca de 5 milhões de usuários ativos. Em números, temos mais de 8 milhões de usuários, 550 mil estabelecimentos comerciais credenciados e 100 mil empresas-clientes. A Alelo possui valores que traduzem o nosso jeito de ser e que direcionam a nossa forma de trabalhar." – ressalta a empresa.

Confira alguns cargos disponíveis no momento:

Cargos

Analista Sênior de Governança Agil

Coordenador de Recursos Humanos e Desenvolvimento

Analista Pleno de Sistemas

Analista Sênior de Infraestrutura

Analista Sênior de Business Analytics

Analista Sênior de Cloud

Analista de Processo

Especialista de RPA

Gerente de Sistemas

Especialista de Arquitetura de Sistemas

Gerente de Arquitetura

Analista Pleno de Operações

Analista Pleno de Operações – PCD

Analista de Marketing Sênior

Analista de Produtos

Especialista de Produtos

Consultor Comercial

Analista de Comercial

Entre outros cargos

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site oficial.