A seleção XI ideal de Barcelona e Real Madrid

Barcelona e Real Madrid é o clássico que para o mundo inteiro. Os dois já travaram batalhas marcantes na história do futebol, e hoje tem de tudo para ser outro jogão no Santiago Bernabéu. Nós do 90min fizemos a seleção dos melhores que estarão disponíveis para o jogo de logo mais. Confia a lista:

1. Ter Stegen (Goleiro)

O arqueiro do Barcelona está na conversa de melhor goleiro do mundo hoje em dia. Enquanto isso, Courtois tem tido bons jogos, mas ainda bem abaixo do que se esperava dele quando foi contratado.

2. Dani Carvajal (Lateral-direito)

O mercado de lateral-direito está em baixa há alguns anos no futebol mundial. Isso se comprova quando duas potências contam com laterais medianos no time titular. Entre Semedo e Carvajal, o espanhol leva a vantagem.

3. Sergio Ramos (zagueiro)

O capitão do Real Madrid é considerado por muitos como o melhor da posição. Além de ser ótimo na marcação, Sergio Ramos é zagueiro-artilheiro. O camisa 4 marcou gols cruciais ao longo da carreira, inclusive nos minutos finais da final da Champions League contra o Atlético de Madrid.

4. Raphael Varane (zagueiro)

O francês é um zagueiro de muita qualidade, no entanto, muitas vezes é ofuscado por ser menos famoso que Sergio Ramos. Varane joga um futebol de alto nível há muitos anos, sendo um dos maiores responsáveis pelo sucesso do Real Madrid na década.

5. Jordi Alba (Lateral-esquerdo)

Alba é fundamental para o Barcelona, principalmente no apoio ao ataque. Entrosado com Messi e cia, o lateral diversas vezes aparece na linha de fundo ou infiltrando nas costas dos laterais como elemento surpresa. Esteve lesionado nas últimas semanas, mas foi relacionado e tem chances concretas de atuar.

6. Casemiro (Volante)

O famoso “cão de guarda”, Casemiro faz o “trabalho sujo” no Real. O brasileiro parece incansável em campo e também pode surgir mais perto da área adversária como elemento surpresa.

7. Toni Kroos (Meio-campo)

O alemão comanda a “meiuca” com muita classe e elegância. Um dos melhores aproveitamento de passes certos da história do futebol.

8. Frenkie de Jong (Meio-campo)

De Jong ainda não se adaptou totalmente ao estilo de jogo do Barcelona. No entanto, sob comando do novo treinador, ele tem tido mais liberdade no meio-campo para atacar os espaços vazios e finalizar. O jogador ainda tem muito potencial para evoluir e ajudar os culés.

9. Antoine Griezmann (ponta-esquerda)

Jogando como falso 9, com a ausência de Suárez, Griezmann tem tido mais sucesso do que quando atua aberto pelas pontas. O francês parece que finalmente está sendo protagonista nas partidas e tem marcado gols importantes recentemente.

10. Lionel Messi (ponta-direita)

Aqui nem precisa explicar muito, melhor jogador do planeta e incontestável na sua posição. Lionel Messi adora marcar seus golzinhos no Santiago Bernabéu e certamente virá com tudo para marcar mais um.

11. Karim Benzema (Centroavante)