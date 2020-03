Abel Braga não resiste aos maus resultados e deixa Vasco

​Fim da linha para o experiente Abel Braga em São Januário. Muito pressionado por conta das atuações ruins e maus resultados recentes, o comandante teve sua jornada à frente do ​Vasco encerrada na noite deste domingo (15). A ‘gota d’água’ acabou sendo o revés por 2 a 0 para arquirrival Fluminense, clássico válido pela terceira rodada da Taça Rio 2020. Uma reunião entre o treinador e a diretoria sacramentou sua saída, a seu pedido e prontamente aceita. A informação inicial foi trazida pelo site ​GloboEsporte.

Antes da bola rolar no Maracanã para o clássico, a insatisfação da torcida cruzmaltina com o treinador ganhou ainda mais força, muito em função de sua escolha por um time alternativo recheado de jovens jogadores. Yago Pikachu, Germán Cano, ​Leandro Castán e Guarín foram alguns dos experientes titulares poupados por Abel.

Sem apresentar nenhuma evolução coletiva em relação ao início da temporada, o Cruzmaltino vinha sofrendo demais até mesmo contra rivais de menor expressão, empilhando empates no Carioca e avançando ‘por um triz’ na Copa do Brasil e Sul-Americana. O Cruzmaltino tem o pior ataque dentre os clubes da ​Série A, com apenas oito gols em 14 partidas disputadas (4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas).

